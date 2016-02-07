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Politika

Başbakan Davutoğlu, medya patronlarıyla görüştü

Görüşmede dış politika başlıkları ve ülke gündemindeki diğer konular üzerinde duruldu

07 Şubat 2016 19:19

 Başbakan Ahmet Davutoğlu, ulusal medya kuruluşları sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle görüştü. Görüşmede terörle mücadele, demokratikleşme süreci, yeni anayasa, Avrupa Birliği süreci ve siyasi reformlar, ekonomi, mülteciler başta olmak üzere dış politika başlıklarıyla ülke gündemindeki diğer konular üzerinde duruldu.

Radikal'de yer alan habere göre; Davutoğlu, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, toplumun çeşitli kesimleriyle yaptığı görüşmeler kapsamında, ulusal medya kuruluşları sahipleri ve üst yöneticileriyle de bir araya geldi.  Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Terörle mücadele, demokratikleşme süreci, yeni anayasa, Avrupa Birliği süreci ve siyasi reformlar, ekonomi, mülteciler başta olmak üzere dış politika başlıklarıyla ülke gündemindeki diğer konuların ele alındığı görüşmede, toplantının devamı konusunda genel bir mutabakat oluştuğu öğrenildi.

Görüşmede, Başbakan yardımcıları Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Mehmet Şimşek, Tuğrul Türkeş, Lütfü Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Başbakan Başdanışmanı Ali Sarıkaya da yer aldı.

 

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