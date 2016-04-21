Erdoğan açıkladı; İzmit Körfezi'ndeki köprünün adı 'Osman Gazi' oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmit Körfez Geçişi asma köprüsü son tabliye yerleştirme ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Altınova-Gemlik Otoyol kesimi açılış programında konuşuyor. Yeni yollar için büyük hizmetler yaptıklarını belirten Erdoğan, "Hizmet aşkıyla dağları Ferhat gibi dağları deldik" dedi. Erdoğan, "İzmit Körfezi geçişi asma köprünün ismine Osman Gazi olarak karar verdik" diye konuştu.

Açılışta ilk konuşmayı yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Bu proje İzmir'e bağlanıyor. Köprüyle 8 saatlik yolu 3 saate indiren otoyolu ile bağlanıyor. Heyecanlıyız, birlikteyiz. Bu büyük projeye son cıvatayı koyduk. 2 bin 682 kilometreyi 6 dakikada geçeceğiz. Eskiden hesap eden vatandaşlarımız şimdi hesap işine girmeden Körfez'i geçecekler" dedi.

"Mart ayı sonu itibariyle vaatlerimizin yüzde 100’ünü yerine getirdik" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "1 Kasım zaferinden sonra bir müddet bu zaferin zevkini yaşayalım demedik, çünkü biz seçim sevinçleri için seçim yapmayız. Daha çok hizmet için yola çıkarız. Bakınız, son 3 hafta içinde önce Yavuz Sultan Selim köprüsünün son tabliyesini koyduk. Olmaz denilen, yaptırmayız denilen Yavuz Sultan Selim köprüsünü bu ağustosta milletimizin hizmetine sunacağız. Biz inşa etmek, ihya etmek için çıkarız.

Türkiye’yi dünya gündemine taşıyacak olan EXPO’yu açacağız. Taş üstüne taş koymaya, şehirleri ilçeleri yürekleri birleştirmeye devam edeceğiz. Birileri terör tuzaklarıyla bu millete tuzak kurmaya kalkarsa durmayacağız. Terörle mücadele ederken milletin gündeminin terörle işgal edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bu memleketin kaybedecek bir dakika vakti yoktur. Nice hizmetlerle beraber olacağız. Mayıs ayında köprü açılışında beraber olacağız. Biz hep hayırlı hizmetler için bir araya geleceğiz."

Ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Kocaeli’nin güzel insanları, sevgili Yalovalılar, kıymetli kardeşlerim sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Başta Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza, yüklenici firmalarımıza, mimar mühendis, işçilerimize, tüm finansör firmalarımıza huzurlarınızda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Biraz önce son tabliyesinin vidalarını sıktığımız arkadaşlarımızın da kaynağını yaptı arkadaşlarımız.

Bu yol içinde 20 km’lik İzmir Kemalpaşa bölümü de hizmete girecek otoyolunun 2018 yılında inşallah açılması planlanıyor. 9 milyar liralık yatırımı olan bu otoyol, 2023 hedeflerinin ilk tamamlarını arasında yer alacak. İstanbul ve İzmir’in değil, birçok ilin otoyoludur. Daha doğru bir ifadeyle bu otoyol tüm Türkiye’nin otoyoludur. Neden? Trakya tarafından Edirne, Kınalı, İstanbul otoyoluyla, Ege’den İzmir otoyoluyla, Ankara otoyoluyla birleşen bu proje Türkiye’nin tüm önemli hatlarıyla buluşuyor.

Şu 40 km’lik bölüm ve son tabliyesinin vidalarını sıktığımız önümüzdeki ayın sonunda hizmete girmesi planlanan Körfez köprüsü dahi bu bölgenin ulaşımında rahatlama sağlayacaktır.

‘Ferhat gibi dağları deldik…’

29 yeni havalimanı yaptık. 715 binin üzerinde toplu konut yapıldı, 500 bin konut da yapılıyor. 250 bin yeni derslik yapıldı, 117 yeni üniversite kuruldu. Daha fazlası için de çalışmalar devam ediyor. 3 binin üzerinde sağlık tesisi kuruldu. 700 bin sağlık çalışanı istihdam edildi. Hazırlıklar sürüyor.

Dağlara çıkamıyorduk, paletli ambulanslar geldi. Evet, helikopter ambulanslar bu dönemde devreye girdi. Dağları geldik. Ferhat gibi deldik. Çünkü biz Şirin’e aşığız. 315 adet tünel yaptık yenileri yapılıyor. Nükleer santraller yapılıyor, Kanal İstanbul’un hayata geçirme çalışmaları devam ediyor.

Erdoğan’dan Mimarlar Odası’na: İşleri güçleri inşa etmek değil yıkmak…

Türkiye 13 yıldır gece gündüz çalışıyor. Türkiye bu hizmetleri yapacak iradeye sahiptir ve evet, şu anda kardeşlerim şu anda Türkiye dünyaya bir şey gösteriyor. Cumhurbaşkanıyla kabinesiyle başbakanıyla tüm kadrosuyla her proje adım adım geleceğe doğru inşa ediliyor. Türkiye’nin bu yatırımlarını hayata geçirecek firmaları ve kaynakları var.

"Adı Mimar Mühendisler Odası, bir yerde abide yükselecek değil mi, yargıya gidecekler. İşleri güçleri bu, dertleri inşa etmek değil, yıkmak. Bunlar paralelle de beraber çalışıyorlar. Aleyhimizde yayınlar yapılmıştır, köprü yaparız karşımızda bunlar, Cumhurbaşkanlı Külliye yaparız, yol yaparız, hızlı tren hattı yaparız karşımızda bunlar. Konut yaparız, karşımızda bunlar. Elektrik üretmek için baraj yaparız, nükleer santral yaparız karşımızda bunlar. Kim bunlar? Muhalefet partileriyle bazı meslek odalarıyla ideolojik körlük yaşayan aydınlarıyla tek bir beden. Bunlar yıkım ekibi. Tabii bir de AP gibi bunlara dışarıdan destek verenler var."

"Kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen tüm milletimize, tüm dünyaya evet bize kutlu bir tarihin varisleriyiz. Bu tarihin mimarlarını geleceğe de aynı şekilde taşımak böyle bir neslin görevidir. Biz de dedik ki değerli Başbakanımız bakanımız beraberce değerlendirdik adını 'Osman Gazi Köprüsü' koyalım."