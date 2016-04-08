Başbakan Davutoğlu: Reformlarımızın yüzde 70'ini gerçekleştirdik

Reform Toplantısı'nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Reformlarımızın yüzde 70'ini gerçekleştirdik" dedi. Ahmet Davutoğlu "Bakan birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleriyle hükümet kanadı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "İcraat bize düşer, hakaret onlara düşer. Ümit ederim anamuhalefet lideri de bu tavsiyelerimizi dikkate alır ve icraatleriyle gündeme gelir, hakaretleriyle değil" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Reform Toplantısı'nda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

3 aylık ve 6 aylık hedeflerimizi açıkça milletimizle paylaştık. Bugün itibariyle, 3 aylık vaadlerimizin yüzde 100'ünü gerçekleştirmiş olarak huzurunuzdayım. Reformlarımızın ise yüzde 70'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

'İcraat bize, hakaret onlara...'

İcraat bize düşer hakaret onlara düşer. Ümit ederim anamuhalefet lideri de bu tavsiyelerimizi dikkate alır ve icraatleriyle gündeme gelir, hakaretleriyle değil.Hükümet olar ortaya koyduğumuz plana harfi harfine uyarak yolumuza devam ediyoruz. Bize sığınan insanlara gönlümüzü açmış bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Ateş çemberi içerisinde gece gündüz milletimizin güvenliğini sağlamak için çalışırken bir taraftan da sözlerimizi tutup reformlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şükürler olsun ki bugün itibari ile milletimize verip de tutumadığımız bir söz yok. Hatta bazı vaadlerimizi söz verdiğimiz zamandan çok önce gerçekleştirdik. Reformlarda da istediğimiz şekilde ilerleme kaydeder durumdayız.

Toplumun her kesimin refah içerisinde yaşadığı başı dik insanların Türkiye'sini kuruyoruz Allah'ın izniyle. Birinci nesil reformlarla kapasitesini en iyi kullanan ülkeler arasına soktuk.

Gece gündüz durmadan yorulmadan insanımızın refah ve huzuru için çalıştık. 2015 yılında yüzde 4 büyüdük. Küresel ekonominin toparlanmadığı bir ortamda Türkiye ekonmisi Ak Parti ile doğru yönde doğru istikamette büyüyor. Yüzde 4 lük büyüme ile Çin ve Hindistan hariç bütün gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir ivme kazandık.

İki genel seçime, jeopolitik risklere, dış daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi AK Parti’nin erdemli siyasetiyle büyüyor. Yüzde 4’lük büyümeyle, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin iki katından fazla büyüdük. Büyüdük ve büyürken insanımızın ekmeğini büyüttük. OECD ülkeleri içinde ABD’den sonra en fazla istihdam sağlayan ülke olduk. Ekonomik göstergelerdeki olumlu görünüm 2016’da devam etti.

'Tutamayacağımız sözü vermedik'

Biz tutamayacağımız sözleri vermedik, söz verdik mi gereğini yaptık. Biz söz verip de unutanlardan, bahaneler üretenlerden olmadık. 14 yıllık başarılarımızın ardında ahde vefa, söze sadakat yatmaktadır. İnsanımız AK Parti iktidarına güveniyor, vaadin yerine geleceğini biliyor. Bin kere düşünürüz, bir kere söyleriz. Bir kere söyledik mi de, gereğini yaparız. Verdiğimiz her sözün takipçisi biz oluruz.

Biz halkımıza halkımız da bize güveniyor. Biz bn kere düşünür birkere söyleriz bir kere de söz verirsek vaadimizi yerine getiririz. Kamuayuna vaadlerimizin gerçekleşme aşamasını paylaşmak için internet sitesi kuruduk. Sizinle paylaşmadığımız hiç bir adım atmadık. Heryerde zikrettiğimiz vaatlerimizi önce gönlümüze yazdık sonra milletimizle paylaştık bugünde yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

'Elimizin değmediği insan kalmayacak'

Evlat edinenlerin de doğuma bağlı haklardan yararlanmalarını sağlıyoruz. Kadınlarımız ne isterse biz gereğini yaparız onlar başımızın tacı. Seçim meydanlarında yapacağımız reformları verdiğimiz vaatleri doğumdan başlayıp emekliliğe kadar anlatırdı. Hayat boyu bizim elimizin değmediği bir vatandaşımız kalmayacak. Hiçbir aşamada vatandaşlarımızı yalnız birakmayacağız. Gençlerimizi bizim teminatımızdır. Gençlerin bir an önce iş gücüne katılması için genlerin istihdamını ve girişimcilşiğini destekliyoruz. Yeni işe başlayan gençlerimizin bir yıllık maaşlarını biz karşılıyoruz.

Verdiğimiz bir sözü sizlere hatırlatayım Kendi işini, kurmak isteyen gençlerimze 50 bin liraya kadar destek vermeye başladık. Yine genç girişimcilerimize 100 bin lira kredi imkanı getirdik.18 - 40 yaş arasındaki çiftçilerimize 30 bin liraya kadfar hibe desteği dağıtmaya da başlayacağız. Siz yeterki iş kurmak istihdam oluşturmak için hedef belirleyin. Biz daima gençlerimizin arkasındayız yanındayız. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Çalışma hayatına güvenceli esneklik sağlayacak çalışmalar sağlıyoruyz. Böylece süreklilik arzetmeyen ,işlerde kayıt dışı çalışan vatandaşlarımızı istihdam altına almaya başladık. Biz taşeron sözünü vermiştik yükü ağır olur dediler ama biz söz verdik ve yaptık.

'Yapamazsınız' dediler, yaptık'

Geleneksel İrfan Merkezler ve cemevlerine hukuki statü sağlayacak çalışmaların da sonuna gelindi. Darbe ve vesayet döneminden ne kaldıysa ayaklarımızın altındadır ve bütün o dönemi yeniden tasfiye edeceğiz. Kadınşların iş hayatına katılımını artıran çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Emeklilerimizin emekli aylıklarından kesilen yüzde onluk kesintiyi kaldırdık. Hayırlı olsun. Böylece emekli maaşlarında yüzde 11 lik bir artış sağladık.

Verimliliği kapsayıcı büyümeyi destekleyen bu reformların yanı sıra verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde asgari ücrete yüzde 30'luk bir artış sağladık. Bize yapamazsınız dediler yaptık. Asgari ücret şuan bin 300 Türk Lirası.