Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'çanta' yanıtı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'nin Kocaeli mitinginde halka hitap etti. Muhalefetin 7 Haziran seçimleri sonrasında sorumluluk almaktan kaçındığını söyleyen Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Habertürk, Show TV ortak yayınında koalisyon görüşmelerinde hazır bulundurduğu çantayı açmasına da "O çantayı niye bizimle görüşmemizde açmadınız" yanıtını verdi.

Partisinin Kocaeli mitinginde konuşan Davutoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"AK Parti var oldukça bu millet teröre boyun eğmeyecektir. Bu ülkeye inancımızı bitirmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye işlerine gelmiyor. Bu terör odakları bu milletin çocukları birbirine düşman olsun istiyor.



Terörü seçtiler, kardeşi kardeşe kırdırmak için hareket ettiler. Askerlerimizi ve polislerimizi şehit ettiler, sivillerimizi küçücük yavrucuklarımızı öldürdüler. Huzur ve demokrasi operasyonları sürecek. Asıl olan vatandaşlarımızın güvenliliğidir. Terörün her türlüsüne karşı çıktık.



Milli birlik ve kardeşliğimiz bizim için önemlidir. AK Parti'nin olduğu yerde kimse milli birliğimize sekte vuramayacak, teröristler hedefine ulaşamayacak.



Türkiye'deki muhalefet terör odaklarının manipülasyonlarına uyuyor. Seçimleri etkilemeye ve seçim mühendisliği yapmaya çalışıyorlar. Millet beraber hükümet kurun dedi, onlar milletin sorumluluğundan kaçtılar. Blok siyaseti diye bir şey uydurdular, ama blokları yerle bir ettik.



Kılıçdaroğlu'nun bir eseri yok. CHP Genel Başkanı olmak, parti içi iktidar olmak istemektir. 13 senedir doğru düzgün projelerle halkın önüne çıkamadılar. Bunlara rağmen görüştük.



Sayın Bahçeli'yi Başbakan yapmaya kalktılar. Milletin vermediği Başbakanlık olur mu? MHP tabanı çok istekli olduğu halde Bahçeli sorumluluk almaya ısrarla hayır dedi. Bahçeli çıkmış çantayı gösteriyor. Peki, neden o çantadakileri bizimle paylaşmadın görüşmeye geldiğimizde her şeye hayır dedin. Şov malzemesi olarak değil.



Böyle gamsız bir siyasetçi olur mu? Hükümet olmaktan kaçtılar. O zaman neden siyaset yapıyorsunuz? Bu kadar insanı neden meşgul ediyorsunuz. İktidar olacak 'mış' gibi yapıyorsunuz, bu fırsat geldiğinde geri çeviriyorsunuz. "



Sırtını Kandil'e dayayan HDP'nin faydası olur mu? Daha vatandaşlarımızın kanları yerdeyken, devleti katil diye yaftalamaya kalkışan bu müsveddelerden millete hayır gelir mi?"



Bu yıl Şubat'ta öğretmenlerimize 10 bin atama gerçekleştireceğiz. Gelecek yıllarda da bu artacak. Bu başarılarımız sürecek."