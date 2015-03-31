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Politika

Başbakan Davutoğlu istedi, AKP'li vekiller dua etti

AKP Grup Toplantısı'nda çekilen bir kare sosyal medyanın çok konuşulanlarından oldu

31 Mart 2015 21:45

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, AKP'nin iktidarda olduğu süreçte hayatını kaybeden milletvekilleri için dua edilmesini istedi. Bunun üzerine grup salonundaki milletvekilleri hayatını kaybeden milletvekilleri için Fatiha Suresi'ni okudu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP gruplarının gerçek bir sadakat sembolü olduğunu belirterek, 22, 23 ve 24. dönemde vefat eden milletvekillerini isimlerini okuyarak rahmetle andı, toplantı salonunda bulunanlardan Fatiha okumalarını istedi. Bu kişilerin davasının AKParti'nin davası olmaya devam edeceğini ifade eden Davutoğlu, "Aileleri de dâhil olmak üzere onların emaneti omuzlarımızın üzerindeki en büyük sorumluluktur. Aileleri ailelerimizdir, oğulları, evlatları oğullarımızdır, mirası mirasımızdır" diye konuştu.

AKP grubunda görev yapacak bütün milletvekillerinin, büyük yürüyüşü gerçekleştirenler gibi tek tek anılacağını ve tarihe derin izler bırakan isimler olarak kaydedileceğini vurgulayan Davutoğlu, "AKP konjonktürel bir hareket değildir. Konjonktürel hareket olmadığı için geçmişini unutmaz. Bu yola çaba sarfetmiş, ter dökmüş ve bu yolda yürürken vefat eden kardeşlerini hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak" dedi.

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