Başbakan Davutoğlu, görevi bu akşam iade edecek!

CHP'nin ardından MHP ile yaptığı koalisyon görüşmesinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından "MKYK ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra gerekirse görevi iade edeceğini" açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu akşam görevi iade edeceği açıklandı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın AKP kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun görevi iade etmesinin ardından, görevi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vermesi ihtimaline ise “yok” gözüyle bakıyor.

Başbakan Davutoğlu, bugün 19:30'da hükümeti kurma görevini iade etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.

Erdoğan görüşmesi öncesi MKYK toplantısı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan ve Başbakan Daavutoğlu başkanlığında saat 14.00'te toplanacak. Parti genel merkezindeki toplantıda hükümet kurma süreci değerlendirilecek.

Davutoğlu'nun TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmayacağını ifade etmesi üzerine gözler AK Parti MKYK'sına çevrildi. Toplantıda AK Parti'nin hükümet kurma süreci üzerinde durulacağı belirtildi. MKYK toplantısında, hükümet kurma sürecinde CHP ve MHP ile yapılan koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine partinin yol haritası belirlenecek.