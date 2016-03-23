Davutoğlu: HDP, mağduriyet edebiyat yapmasın; onlar katillerle ortaklık yapan kalleşler

Başbakan Ahmet Davutoğlu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin "Meclis'e sevk edilen bütün fezlekeleri görüşmeyi teklif ettik. AK Parti'nin kimseden korkacak, çekinecek dosyası yoktur. Olursa da hesaplaşmayı biz biliriz. HDP hiçbir şekilde mağduriyet edebiyatı yapmayacaktır. Onlar mağdur değiller. Onlar zalimler, onlar katillerle ortaklık yapan kalleşler" dedi. Davutoğlu, konuşmasında ana muhalefet partisini tavrını eleştirirken de "Aynaya bakmayan Kılıçdaroğlu, bütün dokunulmazlık dosyalarının AK Parti'de olduğunu zannederek aslında kendi milletvekillerinin suçlarını da örtmeye çalışıyordu. Şimdi onlara da hodri meydan dedik. Çıksınlar hep beraber bu dokunulmazlıkların, şu anki Meclis'te olan fezlekelerle ilgili yasağı kaldıralım. Yargıya izin verelim. Milletin, yargının önüne hep beraber çıkalım" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlık konusunda muhalefetin yaklaşımını eleştirerek, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirdik. CHP ve HDP de bütün fezlekeleri gündeme alalım dediler. Bizim hayır diyeceğimizi düşünerek teröre destek veren teröristleri kollamaya çalıştı. Biz de bunu görerek hodrimeydan dedik. Biz bu oyunları boşa çıkardık. Onlar piyonlarla oynarken biz şah dedik ve mat oldular" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki terör saldırılarını kınayan Davutoğlu, "Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da terör odaklarını lanetlediğim gibi Brüksel'deki saldırıları da lanetliyorum. PKK çadırıyla ilgili tepkilerimi dile getirmiştim. Paris'teki acıyı paylaştık. Onların acısını burada anıyorum. Ama sizlerden dayanışma bekliyorum demiştim. Meselemiz Avrupa'yla ilgili değildi, insanlıkla ilgiliydi" diye konuştu.



AKP'nin 107. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu buluşmalarla ülkemize aşkımızı tazeliyoruz. Çok olağanüstü müstesna bir dönemdeyiz. Türkiye'yi derin bir girdaptan çıkarıp bugünlere sizler getirdiniz, yarınlara sizler taşıyacaksınız. Bizim yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak azmimiz ve kararlılığımız çok büyüktür.

Aynı Çanakkale ruhu bugün Anadolu'nun ve Rumeli'nin her yerindedir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Tarih boyunca olduğu gibi bu millet kilitlenlenecek. Vatandaşlarımdan ricam asla paniğe kapılmamalarıdır. Bugüne kadar saldırıları, kumpasları nasıl piskürttüysek bu şer odaklarını da püskürteceğiz.

"Çukur kazarak, pusu kurarak Türkiye'yi tökezletmek isteyenler bunu başaramaz"

Bizler gelecek ideallerimizi, umutlarımızı canlı tutmak zorundayız. Buraya büyük engelleri aşarak geldik. Geldiğimiz noktadan geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Başka güçlerin himayesine girenler, manda yönetimi isteyenler, taşeron örgütler, şiddetten başka bir şey üretemeyenler Türkiye'yi dize getiremeyecek. Çukur kazarak, pusu kurarak Türkiye'yi tökezletmek isteyenler bunu başaramaz. Bugünkü kadar namert insanlarla pek az karşılaştık. Öldürmeyi hayat biçimi haline getirenler huzur ortamını zehirledi.

Bütün hesapları Türkiye'nin geleceğe yürüyüşünü durdurmaktır. Türkiye'nin bölgede söz sahibi haline gelmesine engel olamayacaklar. Çünkü Türkiye'yi bir bütün haline kucaklayan AK Parti var. Başaramayacaklar çünkü dün her birinin gözünde dava aşkı gördüğüm AK Parti gençliği var. Biz eski, soğuk bürokratik duvarlarla örülmüş gibi gözüken Ankara'yı İstiklal ruhuyla buluşturduk.

"Şehirleri harap eden örgütün Nevruz adı altında gövde gösterisi yapmasına izin vermedi"

Başka bir parti 1 Kasım'da zafer kazanmış olsayıdı, herhalde hala kutluyor olurdu. Biz hemen görevimize başladık. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesi verdiği sözlerin yüzde 100'ünü yerine getirdi diye selamımı söyleyin. Vatandaşımıza verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bir taraftan namert terörle mücadele ettik, bir taraftan verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

Nevruz asırlardır bu topraklarda baharın başlangıcı olarak kutlanan güzel bir gün. Ama birileri bu Nevruzu bahane ederek kendi kirli siyasetine alet etmek istedi. İşte gördük, haftalardır çağrı yaptılar, tehdit ettiler, baskı kurdular ama sokaklar onların çağrılarına ses vermedi. Şehirleri harap eden örgütün Nevruz adı altında gövde gösterisi yapmasına izin vermedi. Bölgedeki vatandaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Bu terör örgütlerine, Çanakkale ruhuna saldıran bu emperyalist örgütlere fırsat vermediler. Acılarımız, kederlerimiz ortak. Bu zor günleri atlattıktan sonra barışımız, sevincimiz de ortak olacak.

"Onlar piyonlarla oynarken biz şah dedik ve mat oldular"

Teröristlerin taziye çadırlarını ziyaret eden haddini bilmezler var ama biz onlara hadlerini bildirmeyi biliriz. Terör kirli emelleri için bir takım sivil unsurları da kullanarak etkisini yaymaya çalışıyor. Hükümeti, devleti suçlayan propaganda dalgası geliyor. Bazı siyasetçilerin dokunulmazlık zırhına bürünerek teröre destek vermesi milletimizin vicdanını yaralıyor. Biz de dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirdik. CHP ve HDP de bütün fezlekeleri gündeme alalım dediler. Bizim hayır diyeceğimizi düşünerek teröre destek veren teröristleri kollamaya çalıştı. Biz de bunu görerek hodrimeydan dedik.

Biz bu oyunları boşa çıkardık, ve onlar piyonlarla oynarken biz şah dedik ve mat oldular. AK Parti'nin kimseden çekinecek dosyası yoktur. HDP mağdur değil, zalimler, katillerle ortaklık yapan kalleşler. CHP kendince kurnazlık yapıyor.

Bunların tek amacı terör destekçilerini yargıdan kaçırmaktır. 10 gün önce dokunulmazlık tartışmaları ile ilgili Demirtaş CHP'ye ittifak teklifinde bulundu. PKK'lı canlı bombanın Ankara saldırısından 1 gün önce 10 marjinal örgüt terör ittifakı kurdular. Şimdi de CHP'yi davet ediyorlar. Biz böyle ittifakları çok gördük. Bizim ittifakımız sadece milletle. Top CHP'nin sahasında. Top MHP'nin sahasında. HDP'nin de ne diyeceğinin hiçbir itibarı yoktur. CHP ve MHP olumlu davranırsa bir hamlede bütün dokunulmazlık fezlekelerinin taşınması teklifinde bulunacağız. Onlar bu yola çıkmayız derlerse kusura bakmasınlar biz kendi teklifimizi sunarız, milletimiz de düşen maskeleri görür. Çıktığımız yoldan hiçbir zaman dönmedik, bu dokunulmazlığı da Meclis'e sunmaya hazırız.

"Brüksel'deki saldırıları lanetliyorum"

Terör Avrupa'da da acımasız yüzünü gösteriyor. Terör hayata düşman, insanlığa düşmandır. Terörün hedefi insanların yaşama hakkını almaktır. Bugün başkasını vuran teröre sessiz kalırsanız, yarın sizin kapınızı çalar. Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da terör odaklarını lanetlediğim gibi Brüksel'deki saldırıları da lanetliyorum.

PKK çadırıyla ilgili tepkilerimi dile getirmiştim. Paris'teki acıyı paylaştık. Onların acısını burada anıyorum. Ama sizlerden dayanışma bekliyorum demiştim. Meselemiz Avrupa'yla ilgili değildi, insanlıkla ilgiliydi. Her insanın kaybından hüzün duyarız.

"Independent gazetesi, vicdanının sesini dinledi"

Uluslararası basını hep eleştiririz ama son olarak Independent gazetesinde vicdanının sesini dinleyerek şu soruyu sordu: “Brüksel saldırısının ardından Avrupa’da yas ilan edilmesi takdir edilir” diye yazdı gazeteciler. Ama dediler ki “Aynı dayanışmayı Ankara saldırısı sonrasında Türkiye ile niye yapmadık.”

Bu soruyu soran vicdanlı batılı aydınlara teşekkür ediyorum.

"Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması gerekiyor"

Avrupa’nın güvenliği Türkiye’dedir. Türkiye’nin güvenliği için de Suriye’nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması gerekmektedir.

Yıllardır biz bunu dedik ama onlar kulaklarını tıkadılar. Biz her şeye rağmen terörle mücadelede Avrupa ile hareket etmeye kararlıyız. Avrupa’nın bölge güvenliğini sağlayabilmesi için Türkiye’den başka partneri yoktur.

3 milyar Euro’nun aktarılmasına önümüzdeki haftadan itibaren başlanacak. 2018 yılının sonuna kada bir 3 milyar Euro daha külfet paylaşımı yapılacak.

"Ensar oldular"

Bir il düşünün ki kendi nüfusundan daha fazla misafir ağırlıyor ve bir “öf” bile demiyor. İşte ben ona Ensar diyorum…

Kilis bir Ensar ili oldu. Nobel ödülü alsanız da almasanız da bu milletin gönlüne yazıldınız.

72 şartın 37’sinin yaptık, 35’ini daha Mayıs sonuna kadar gerçekleştirirsek Avrupa’ya haziran ayından itibaren vatandaşlarımız vizesiz seyahat imkanı elde edecek. Gümrük birliğini güncelleyeceğiz.

"Terörün gündemine mahkum olmayacağız"

Türkiye güven ve istikrarla büyüme ve kalkınmasını sürdürecek. Demokrasiden insan hak ve özgürlüklerinden asla geri atmayacağız.

Terörün gündemimizi almasına asla müsade etmeyeceğiz. Bizi hiç bir zaman terör kendi gündemlerine mahkum edemeyecek.

Bugün itibariyle refomların yüzde 65'ini vaatlerin ise yüzde 100'ünü hayat geçirmiş bulunuyoruz. Milletimize hayırlı olsun. Reformları en kısa sürede Meclis'e sevk edeceğiz.

"CHP ipe un serdi"

CHP'nin ipe un sererek sudan sebeblerle komisyonun dağılmasına neden oldu. Önümüzdeki hafta Anayasa taslağını yazmaya başlayacağız. Nisan ayı sonunda Meclis'e sunacağız.