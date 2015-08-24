'Cenazeleri istismar edip bu ülke için ter dökmeden ahkam kesenler, şehitlerin ruhuna ıstırap veriyor'

Çankaya Köşkü'nde şehit ailelerine seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün, şehit cenazelerini istismar edenler, bu ülkenin birliği beraberliği için tek damla alın teri dökmeyip şimdi ahkam kesenler şehitlerimizin ruhuna ıstırap veriyor. Şehitlik makamı makamların en yücesidir" diye konuştu.

Davutoğlu, "PKK önce Kürt kardeşlerimize zulüm eden bir örgüttür. Doğu'daki çocuklarımızı terör örgütünün kan ve ölüm makinesi haline getirenler bir insanlık suçu işliyor. 90'lı yıllarda yapılanların aynısının farklı bir cihetten yapılması için faaliyetler yürütülüyor, insanlar göçe zorlanıyor" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde şehit ailelerine seslendi.

Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Bu tarih bizim ortak tarihimiz. Kimliklerimiz farklı olsa bile tek bir inancın, tek bir tarihi geçmişin varlığı ve bilinciyle birlikte yaşayadık.

Zorlukları birlikte aşalım. Ama dışardan ve içerden şer odakları bu birlikteliği bozmak için çok çaba sarfettiler.

Kardeşi kardeşten ayırmaya, eti tırnaktan koparmaya çalışanlar çıktı. Bugün Suriye'ye baktığımızda, Irak'a baktığımızda acıların nice şehirleri ayırdığını görüyoruz.

Böyle kritik dönemde Türkiye vatandaşlarının demokratik haklarına dikkat etti ve komşularına da güvenli liman oldu.

Türkiye bütün vatandaşlarının haklarına riayet eden bir ülke olarak istikararın, kamu düzeninin hakim olduğu, savaş halindeki ülkelerden kaçarak bize sığındıkları bir ülkeyiz. Onlar yönünü Türkiye'ye dönüyor. Özgürce yaşamak istediği, üzerine bomba düşmenin olmayacağı bir ülke düşündüğü zaman yönünü Türkiye'ye çeviriyor.



Sizler Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın yiğit insanlarısınız, sizler bu toprakların emin olması için gönüllerin koruyucususunuz.



Terör örgütünün asker ve polisimize yaptığı saldırılar bütün Türkiye'ye yapışmış saldırılardır. Saldırıların amacı gönüldaşlık bilincini yok etmektir.



'Doğu'da insanlar göçe zorlanıyor'



PKK önce Kürt kardeşlerimize zulüm eden bir örgüttür. Doğu'daki çocuklarımızı terör örgütünün kan ve ölüm makinesi haline getirenler bir insanlık suçu işliyor. 90'lı yıllarda yapılanların aynısının farklı bir cihetten yapılması için faaliyetler yürütülüyor, insanlar göçe zorlanıyor.

'3 örgüt aynı anda eyleme geçti'

2013'te madem ki Meclis'te bütün Türkiye temsil ediliyor, silahlar yurtdışına çıksın dedik. Birbiri ile savaştığı söylenen 3 örgüt de 20-23 Temmuz arasında aynı anda eyleme geçti. Anadolu'nun ve Mezapotamya'nın çocuklarını kendi kör ideolojileri uğruna kulananlara karşı mücadelemiz devam edecek. Herkes meşru siyasal platforma gelsin orada her türlü meseleyi tartışalım.





'Tek damla ter dökmeyenler...'

Bugün, şehit cenazelerini istismar edenler, bu ülkenin birliği beraberliği için tek damla alın teri dökmeyip şimdi ahkam kesenler şehitlerimizin ruhuna ıstırap veriyor. Şehitlik makamı makamların en yücesidir. Zor bir yoldayız fedakarlık gerektiren bir aşamadayız şimdi bizler fedakarlık yapmazsak gelecek nesillere barıl içinde bir Türkiye bırakamayız.