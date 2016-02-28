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Başbakan Davutoğlu, Bingöl'de çocuklarla satranç oynadı

Kurum içi turnuvada derecesi bulunan Erkan Koşar oyunu zor da olsa kazanırken, galibiyetini Davutoğlu'na sarılarak kutladı

28 Şubat 2016 10:05

Bingöl'de sevgi evinde kalan çocuklarla bir araya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu, satranç oynadığı çocuğa mağlup oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Bingöl'de sevgi evinde kalan çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli açılış ve etkinliklere katılmak üzere kentte bulunan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve diğer ilgililerle, 13-18 yaş aralığındaki 40 çocuğun kaldığı sevgi evini ziyaret etti.

Ziyaretinde çocuklarla yakından ilgilenen Davutoğlu, 8'inci sınıf öğrencisi Erkan Koşar ile satranç oynadı. Oyun esnasında Başbakan Davutoğlu'na sık sık 'hocam' diye hitap eden Koşar, oyunun başında uyguladığı stratejinin Davutoğlu'nun hamleleriyle bozulması üzerine "Planım bozuldu" diyerek, ziyarete katılanları güldürdü.

Kurum içi turnuvada derecesi bulunan Erkan Koşar oyunu zor da olsa kazanırken, galibiyetini Davutoğlu'na sarılarak kutladı.

Başbakan Davutoğlu ve eşine ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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