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Başbakan Davutoğlu: Baskın seçim yok, tüm projelerimiz 4 yıllık

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İsviçre'deki Davos programını sürdürüyor

22 Ocak 2016 01:28

Başbakan Ahmet Davutoğlu, baskın seçim yapılacağı iddialarıyla ilgili olarak "Önümüzdeki 4 yıl hiç bir seçim yok. Projelerimizi 4 yıllık yaptık" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İsviçre'deki Davos programını sürdürüyor.

Davos'ta bulunan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Rixos Otel'de gazetecilerle sohbet ederken kullandığı ifadeleri aktardı.

Buna göre, Davutoğlu "baskın seçim" iddialarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Başbakan, "Önümüzdeki 4 yıl hiç bir seçim yok. Projelerimizi 4 yıllık yaptık" dedi.

 

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