Davutoğlu Avrupalı liderlere seslendi: Aylan'ın cansız bedeni hepimiz için bir uyarı sinyali

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bodrum'da yaşanan mülteci faciası sonrası tüm dünyayı yasa boğan sahile vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan hakkında konuştu. Davutoğlu, "Aylan'ın cansız bedeni hepimiz için bir uyarı sinyali. Eğer Suriye'de çocuklar güvende olmayacaksa, bizim çocuklarımız da Ankara, Paris ve New York'ta güvende olmayacaktır" dedi.

Davutoğlu, ATO Congresium'da devam eden B20 zirvesinde iş dünyasına seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Ben özellikle insanlığın geleceğiyle ilgili konunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla bugünkü küresel düzeni ya da düzensizliğin bir resmini çizmek istiyorum. Önce gerçeği görmemiz lazım.

'Bir kriz çağındayız'

Bir kriz çağındayız. Bizim zamanında vereceğimiz kararlar sayesinde bu krizler ya bir başarı hikayesine dönüşür ya da gelecek için gerçek bir sorun haline gelir.



Soğuk savaş sonrasındaki 25 yıla bakacak olursak, 3 temel sorun yaşandı. Deprem benzetmesini kullanıyorum çünkü deprem sonrası artçılar ve sarsıntılar. Dünya ekonomisi büyük ilerleme gösteriyordu, Avrupa Birliği tek pazar haline gelmişti. Ekonomi 1990'ların başında büyüme dönemi yaşıyordu.



11 Eylül'de bir güvenlik depremi oldu. Algıları değiştirdi. Çok fazla savaş, gerilim ve farklı sorunlar yaşandı. Terörizmle mücadele için, ülkelerin kendilerinin içlerinde sorunları düzeltebilmek için bazı çatışmalar yaşandı. İstikrarı olmayan hükümetlerde siyasi bir kriz haline de geldi.

'Tüm dünya liderleri için artık bir araya gelme vakti'

Şuanda Ukrayna'da kriz var, 2008'de Gürcistan'da bir kriz yaşanmıştı. 1990'lardan sonra yeni bir Avrupa var diye düşünürken yeni Avrupa'nın komşularında böyle bir sıkıntı var. Arap baharının ardından düşen ülkeler var. İdeolojik çatışmalar olduğunu görüyoruz. Mezhepsel çatışmaları görüyoruz.



Tüm dünya liderleri için artık bir araya gelme vakti. Ekonomik krizlere karşı politikalarımız kapsayıcı, koordineli ve etkili olmalı.

'Aylan'ın cansız bedeni hepimiz için bir uyarı sinyali'

Jeopolitik gerilimler ekonomik ve siyasi sorunlar çıkartıyor ama daha çok insani sorunlar çıkartıyor. Eminim hepiniz Aylan'nın, 3 yaşındaki Suriyeli bebeğin cansız bedenini görmüşsünüzdür. O cansız beden hepimiz için bir uyarı sinyali. Eğer Suriyeli çocuklar evlerinde güvende değilse o zaman bizim çocuklarımız da Ankara, Paris, Londra ya da New York'ta güvende olmayacaklardır.

Milyonlarca çocuk, yaşlı, kadın baskıcı rejimlerin mağduru. Bizim kapılarımız ve kalplerimiz bu dramın mağdurlarına her zaman açık olacak.Bütün dünya liderlerine çağrıda bulunuyorum, lütfen mültecileri düşünün. Barışa ulaşmanın en iyi yolu birbirine bağımlı ekonomilerdir.