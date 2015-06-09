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Başbakan Davutoğlu, Arınç ve Gökçek ile ayrı ayrı görüştü

Gökçek, AKP Genel Merkezi'ne girerken gazetecilerin sorusu üzerine, "Bilmiyorum çağrıldım geldim" demekle yetindi

09 Haziran 2015 20:19

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçimler öncesinde aralarında büyük gerginlik yaşanan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ayrı ayrı görüştü.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisini Gülen cemaatinin talimatıyla hareket etmekle suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ağır ifadelerle eleştirmişti. Melih Gökçek için "Oy isterken paralel yapının kucağına oturmuştur" diyen Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için "haysiyetsiz", açıklaması için "terbiyesizce" demişti. Bülent Arınç, Gökçek'i yolsuzlukla suçlayarak "Ankara’yı parsel parsel satmıştır" demiş ve bildiklerini 7 Haziran seçimlerinden sonra açıklayacağını ifade etmişti.

Bugün AKP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Davutoğlu ilk olarak Arınç'la görüştü.

 

‘Bilmiyorum, çağırıldım geldim’

 

Bu görüşmenin ardından da Gökçek'i parti genel merkezine davet etti. Gökçek, AKP Genel Merkezi'ne girerken gazetecilerin sorusu üzerine, "Bilmiyorum çağrıldım geldim" demekle yetindi.

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