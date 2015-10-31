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Politika

Başbakan Davutoğlu: Yarın akşam balkondan demokrasi şöleni yapacağız

"Yarın mühür vurmaya hazır mısınız? Tek başına iş başına demeye var mısınız?"

31 Ekim 2015 16:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu"Biz Ankara'nın taşı ile toprağı ile gurur duyuyoruz. Ankara bugün arife, yarın demokrasi bayramını kutluyoruz. Yarın akşam balkondan tekrar bir demokrasi şöleni yapacağız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçimine bir gün kala AKP'nin Ankara mitinginde konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Merak etmeyin Ankara bizi güneşle karşılar dedim. Ankara'dan yeni Türkiye güneşi doğuyor.

Buradan istiklal yolcularına selam olsun. Son mitingle mührü Ankara'dan vuruyoruz. Yarın mühür vurmaya hazır mısınız?

Tek başına iş başına demeye var mısınız?

Biz Ankara'nın taşı ile toprağı ile gurur duyuyoruz. Ankara bugün arife, yarın demokrasi bayramını kutluyoruz. Yarın akşam balkondan tekrar bir demokrasi şöleni yapacağız. 

Samsun'dan, Erzurum'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan selam getirdim Ankara. İlk başkentten son başkente selam olsun. Biz meydanları terk etmedik. 

Bir tarafta terörün dili ile kendi devletini karalayanlar var. Diğer tarafta bu ülkeyi savunmak için gece gündüz çalışanlar var. 

Anayasal hükümetten kaçtılar. Bizim milletimiz basiretlidir. Vicdanınızın sesi ile yarın yeniden büyük Türkiye diyecek misiniz? Görevden kaçanlara hesap soracak mısınız? Bizimle geleceğe yürümeye hazır mısın Ankara? İlk günkü aşkla Haydi Bismillah. 

Mesele parti meselemiz değil. Memleket meselesi. Artık sadece ve sadece Türkiye var. Sen ben yok. Türkiye var. Bizim siyasetimizin felsefesi bu. Biz sadece Türkiye'yiz. 

 

'Darbe senaryolarını en iyi Sincan bilir'

 

Darbe senaryolarını en iyi Ankara bilir, Sincan bilir. Bugün milli tanklarımız sadece ve sadece ülke güvenliği için yürür. Silahlı kuvvetlerin dünyaya gücünü göstermek için yürür. Millete güç göstermek için bir daha bu sokaklarda tanklar yürümeyecek. 

 

 

 

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