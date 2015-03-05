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Politika

Başbakan Davutoğlu: AKP'nin oyları yüzde 48-52 bandında

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP'ye en yakın muhalefet partisinin oylarının yüzde 22-25 aralığında olduğunu söyledi

05 Mart 2015 19:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde, AKP'nin oylarının yüzde 48-52 bandında olduğunu dile getirdi.

Başbakan Davutoğlu, New York'ta büyük yatırımcılar ile bir araya geldi. Davutoğlu, yaptığı açıklamada 7 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Davutoğlu şöyle konuştu; "Bizim 7 Haziran'da seçimlerimiz var. Bizim alacağımız oy anketlere göre yüzde 48-52 arasında değişirken en yakın takipçimiz muhalefet partisinin oyları yüzde 22-25'lerde."

 

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