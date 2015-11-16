Başbakan Davutoğlu'ndan başkanlığa değinmeden yeni anayasa çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 Haziran sonrası ümitsizliğe kapılmamak ne kadar önemli idiyse, 1 Kasım sonrası da kibre kapılmamak o kadar önemli" dedi. Davutoğlu, Paris saldırılarına değinirken Ankara katliamı sonrası hükümete yüklenen muhalefet partilerine tepki gösterdi. Davutoğlu, "Bize 'katil' diyen muhalefet temsilcileri Fransız muhalefetinin, Fransız basının, Fransız aydınlarından tavrından ders almalı" dedi.

Davutoğlu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, 1 Kasım sonrası tekrar gündeme gelen başkanlık tartışmalarına değinmedi. Davutoğlu, "İnsan onuruna dayalı özgürlükçü yeni bir anayasa en büyük ihityacımız. Bütün önyargıları bir yana koyarak, toplumun kanaat önderlerini, aydınlarını bir istişare ortamına davet ediyoruz. Türkiye'nin darbe anayasısından kurtulması için herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda AKP milletvekillerine hitap etti.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Paris'te yaşanan saldırı bir kez daha uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini gösterdi.

Küçük hesaplarla yola çıkanlar büyük davaların ağır yükünü taşıyamazlar. AK Parti kurulduğu günden bu yana rakiplerine fark atarak seçimleri kazandı. Bu süreçte ilkelerimizden bir sapma olmadan 4 yasama dönemi geçirdik. 2002'de siyasi bir uçurum eşiğine gelmiş iktidarı devraldık. Bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşırken diğer yandan demokrasiyi inşa ettik.

27 Nisan E-muhtırası karşısında dimdik durmasaydık bugün burada oturmuyor olabilirdik. Milli birlik ve kardeşlik sürecini devreye soktuk, akan kanı durdurduk. Dünyanın dev ekonomilerinin ağır hasarlar aldığı bir kriz ortamından Türkiye zarar almadan çıktı. Milletimizin büyük desteği ile 12 Eylül 2010 referandumundan vesayeti zayıflatmayı başardık, iktidarımızı perçinledik.

"1 Kasım'da kibre kapılmamak o kadar önemli"

Terörle mücadeleyi sürdürürken, kardeşliği tesis etmek için milli birlik ve kardeşlik sürecini uygulamaya soktuk. Milletin duasıyla hareket edenler, krizler karşısında dimdik durur. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin çözülüş sürecini başlattığını söylediler. Onlar AK Parti'nin gücünü milletten aldığını unuttular.

Yaptığımız olağanüstü kurultay bir nöbet değişimine vesile oldu ve AK Parti'de en ufak bir kırılma olmadı. 1 Kasım bizim kararlılığımızın milletin iradesine makes bulduğu bir tarih oldu. AK Parti'nin gerilemesini umanlar 1 Kasım'da yeniden hayal kırıklığına uğradı. 7 Haziran'da AK Parti kadroların duruşunu bozmak istediler ama biz hiçbir zaman eğilmedik, başımızı dik tuttuk. 7 Haziran'da yeis'e kapılmamak ne kadar önemliyse 1 Kasım'da kibre kapılmamak da o kadar önemlidir. AK Parti ayakta ise Türkiye daima emniyet içindedir.

"Ankara katliamı sonrası bize 'katil' diyenler Fransız muhalefetinden ders almalı"

Ankara katliamı sonrası bize "katil" diyenler, Fransız muhalefetinin, Fransız basının, Fransız aydınlarının tavrından ders almalı. Herhangi bir Fransız liderinin terör odaklarından daha çok hükümete saldırdığını gördünüz mü? Herkesin ders alması lazım bu gelişmelerden. Ankara saldırı esnasında bu saldırı oradaki vatandaşlara karşı değil, onlar üzerinden Türk demokrasisine, seçimlerin sağlıklı şekilde yapılmamasına yönelik bir saldırıydı.

Sokak, kaset ve terör şantajlarına karşı tereddütsüz kenetlenip Türkiye'ye karanlığa terk etmeyen 25. dönem milletvekillerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada bulunan her arkadaşım 81 ilimizi ve 78 milyon vatandaşımızı gönülden temsil ediyor. Türkiye'nin dünyanın en büyük forumlarından biri olan G20'ye dönem başkanlığı yapması çok manidardır. Türkiye yükselen bir güçtür. Türkiye'nin geleceği çok poarlaktır ve bu gelecek AK Parti kadrolarının elindedir. Umut ediyorum ki Antalya'da devam eden G20 Zirvesi hepimizin canını yakan terör sonunua önemli tedbirler alınması kararı ile sona erer. Biz alternatifimiz olup olmadığına bakmadan sadece vizyonumuz ve hedefimiz ile siyaset yaparız.

Davutoğlu, başkanlığa değinmeden yeni anayasa çağrısı yaptı

İnsan onuruna dayalı özgürlükçü yeni bir anayasa en büyük ihityacımız. Tüm siyasi partilerin öncelikli görevidir. Bütün önyargıları bir yana koyarak, toplumun kanaat önderlerini, aydınlarını bir istişare ortamına davet ediyoruz. Türkiye'nin darbe anayasısından kurtulması için herkesi bekliyoruz.

Yeni bir iletişim dönemi başlatmak istiyoruz. Ön kabul olmadan bir istişare ile yeni bir iletişim dönemini hep beraber başlatalım, katılımcı demokrasiyi başlatalım.

Farklı sosyal kesimlere yönelik çalışmalar devam edecek. Özgürleştirici kapsamlı reformlar planlıyoruz. 1 Kasım akşamı seçim zaferini birlikte yaşadıktan sorna arkadaşlarla 2 Kasım'da toplandık. MYK'da konuştuk, seçim strateji grubunu daha da genişleterek genel merkezden ve hükümetten katılan arkadaşlarımızla çalışmalara başladık.