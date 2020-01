Davutoğlu'ndan BBC'ye: Bayık röportajı gazetecilik değil, teröre teşvik

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada KCK Eş Başkanı Cemil Bayık ile röportaj gerçekleştiren İngiliz devlet kanalı BBC'ye de tepki gösterdi. Başbakan Davutoğlu, "Uluslarararası toplum imtihanını doğru veremiyor. Avrupa başkentlerine terör örgütü çadırları açılabiliyor, terör liderleriyle röportaj yapılabiliyor. Bu faaliyetin adı gazetecilik olamaz. Eli kanlı terör örgütü ile röportaj gazetecilik değildir, teröre teşviktir. Kimse bunu hoşgörü ile karşılamamızı beklemesin" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu kürsüden bir taraftan 24 Nisan’da Çanakkale’yi tekrar hatırlarken, 29 Nisan’da Kut ül-Amare’yi kutlamaya hazırlanırken İstanbul ve Bağdat’ın kaderi aynıdır diyoruz.

Bizler milletin iradesini temsilen bu ulvi vatan görevini yapıyoruz. AK Parti olarak yegane gayemiz milletin emanetini yere düşürmemek, milletin hukukunu korumak ve savunmaktır. Dünyanın fani olduğuna inanıyoruz, hesap gününe inanıyoruz. Bütün çabalarımızla milletin hukukunu koruma azmi içindeyiz. Bir yandan istiklal mücadelemiz, bir yandan inşa faaliyetimiz devam ediyor. Bir yandan DEAŞ terörünü, öte yandan PKK terörüyle mücadele ediyoruz.

Gittiğimiz her şehrimizde şunu görüyoruz. Milli iradeyi temsilen güçlü bir hükümetle elde ettiğimiz başarılar bize ümit besleyen kitleleri sevindiriyor. Bunlar 78 milyon vatandaşımızı sevindiriyor ama tökezlememizi bekleyenler de var. Böyleleri esasen her zaman, her yerde vardır.

AK Parti kurulduğu günden beri başarı öyküsüne ortak olamayanlar bizim başarımızı anlamıyor. Kimse basın üzerinden siyaseti, AK Parti’yi dizayn etmeye heveslenmesin. Eğer Cumhurbaşkanımızın 14 yıl verdiği kavga bir kez daha bugün verilecekse, biz buradayız ve bu kavgayı sonuna kadar da sürdürmeye kararlıyız. 78 milyon vatandaşımızın beklentilerini 1 Kasım’da tek tek, adım adım giderek, yaşlısıyla genciyle, 24 milyon vatandaşımızın emanetini kimsenin kirli işlerine ezdirmeyiz. Emaneti, adaleti, hesabı, kitabı unutanlardan olmadık, olmayacağız.

Kilis'teki saldırılar

Neredeyse her hafta başka bir yerde eylem planı açıklıyoruz. Kısa sürede gereği neyse yerine getiriyoruz. Neredeyse her hafta yurdun farklı bir yerinde onlarca açılış yapacağız.

Bölücü terör örgütünün yuvalandığı yerleri bir bir huzura kavuşturuyoruz. Terörle mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah Türkiye terör belasından tamamen kurtulacak. Şehit askerlerimize, polislerimize ve korucularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kampanya kadınlarımızın, gurbetteki kadınlarımızın dava sadakatinin bir yansımasıdır. Ülkemizi 40 yıla yakındır bu terör belasıyla uğraştıranların, çukur kazanların tek bir amacı var. Türkiye’yi kendi içine kapatarak enerjisini kaybetmesi... Bir taraftan PKK ve onun uzantıları, diğer taraftan DEAŞ ülkemize yönelik eş saldırılar düzenliyor. DEAŞ konusunda Türkiye’ye iftiraları dile getirenler de bu oyunun parçasıdır.

Kilis’te yapılan saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Öncelikle ilave askeri tedbirler alınacak, sınır bölgesinde askeri varlığımız artırılacaktır.

Bakanlar Kurulumuzda alınacak tedbirleri bir kez daha görüştük. Öncelikle ilave askeri tedbirler alınacak. Genelkurmay Başkanımız da katıldı zirvemize ve askeri tedbirlerin alınması için gerekli hazırlıklar yapıldı. Saldırılar nedeniyle zarara uğrayan esnafı destekeleyeceğiz. 5 milyon ve ilave 5 milyon ödeme yapılacak. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olmak üzere Kilisli kardeşlerimizin yanında olacak. Sağlık alanında ilave tedbirler alıyoruz. İlave sağlık personeli gönderilecek Kilis'e."

BBC'ye sert tepki

Başbakan Ahmet Davutoğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada KCK Eş Başkanı Cemil Bayık ile röportaj gerçekleştiren İngiliz devlet kanalı BBC'ye de tepki gösterdi. Başbakan Davutoğlu, "Uluslarararası toplum imtihanını doğru veremiyor. Avrupa başkentlerine terör örgütü çadırları açılabiliyor, terör liderleriyle röportaj yapılabiliyor. Bu faaliyetin adı gazetecilik olamaz. Kimse bunu hoşgörü ile karşılamamızı beklemesin" dedi.

"Fransa'da bir ilk yaşadık"

Davutoğlu, şunları söyledi:

19 Nisan'da Strasbourg'da bir dizi görüşmelerde bulundum. Fransa'da bir ilk yaşadık. Türkçe hitap eden ilk başbakan olma gururu yaşadım. Bizim dilimiz Avrupa dilleri arasında yer alan aziz bir dildir. Avrupalı ülkelere terör örgütünün iyisi ve kötüsünün olmadığını, PKK ve DAEŞ'in hain birer terör örgütü olduğunu hatırlattık.

"Kılıçdaroğlu ne hissedecek?"

Bu hükümet ülkeyi yönetemiyor diyen sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e giderken bir buçuk saat Yalova'yı mı dolaşacak, köprüden mi geçecek? Köprüden geçerken ne hissedecek? Gerçi sayın Kılıçdaroğlu'nun vakti bol. Muhalefet yapmaktan başka bir işi yok.

Türkiye mülteci merkezi olacak diye el ovuşturanlar çıktış. Avrupa ile bir daha Aylan bebekler sahile vurmasın diye anlaşma imzaladık. Ege'den kaçak geçişleri düşürdük. Anlaşma devreeye girdikten sonra batan mülteci botlarından bahseden var mı, yok. Bizim birinci hedefimiz insan canını korumaktır. İkinci hedefimiz ise illegal göçü durdurmak ve legal göçü başlatmak.

"Vize muafiyeti mutlaka gerçekleşecek"

Vize muafiyeti bizim Türk halkına sözümüzdür ve mutlaka gerçekleşecektir. Bunu sayın Merkel'e de Tusk'a da söyledim. Olmaması durumunda geri kabul anlaşması da devreye girmeyecektir. Onun için bu konudaki kararlılığımız da kesin. Kimseyi aldatmadık ama kimse tarafından aldatılmaya da gelmeyiz. Türkiye verdiği her sözü yerine getirmiştir.

"Yapılamaz diyenler yapıldı"

Bu ülkede yapılamaz diyenler yapıldı. Millete hizmet yolunda dört koldan çalışıyoruz. Bütün uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil ettik. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeye devam ettik. 3 ay gibi kısa bir süre içinde milletimize verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Kendi adıma değil, Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşlarım adına, sizler adına, il başkanlarımız adına, belediye başkanlarımız adına, 24 milyon vatandaşımız adına söylüyorum; bu bir başarı öyküsüdür. 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu vesilelerle birlik ve beraberlik ruhunun her şeyden önemli olduğunu belirtmek isterim.