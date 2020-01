Erdoğan'ın çıkışı sonrası Davutoğlu'ndan çözüm süreci için yeni açıklama: Terör örgütünü muhatap almayacağız

Diyarbakır ziyareti dönüşü çözüm süreciyle ilgili "PKK, 2013 Mayıs’ına dönerse herşey konuşulabilir" açıklaması yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Ortada müzakere edecek de görüşecek de bir konu yoktur” çıkışı sonrası bugün AKP grup toplantısında yeni bir açıklama yaptı. "Bizden kimse elinde silah ve kan olan terör örgütünü muhatap alacağımızı beklemesin" diyen Davutoğlu, "Bizim bundan sonra tek muhatabımız milletimizdir. Kararlılığımız tamdır" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu'daki terör operasyonlarına ilişkin olarak, "Türkiye dün sürdürdüğü çözüm sürecinde nasıl doğru bir siyaset izliyorsa, bugün de terörle mücadelede doğru bir operasyon izliyordur" dedi.

Davutoğlu, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Bir yandan ülkemizin ve milletimizin taleplerine cevap veren anayasa için çalışmaları sürdürürken bir yazım heyetiyle anayasa yazım sürecini başlatıyoruz" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Alman televizyonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alaya alan videoya ilişkin olarak, "Basın özgürlüğü sınırsız değildir. Kimse, kimsenin onuruyla, hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın onuruyla oynayamaz, oynatmayız" tepkisini gösterdi. Davutoğlu, "Erdoğan hakkındaki video bilinçli olarak yaralayıcı" diyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e de teşekkür etti.

11 Nisan'da da Şanlıurfada Ankara dışındaki ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapacaklarını açıklayan Davutoğlu, 10 Nisan'da Diyarbakır'dan Erbil'e ve 1 Mayıs'ta da KKTC Ercan Havalimanı'na sefer başlatılacağının duyurdu.

Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Geri adım atmayan Salih Zeki Bey'i selamlatmak istiyorum. Hain terör örgütü tarafından kaçırıldı, ama kahramanca, onlara ders vere vere özgürlüğüne kavuştu. Onlar AK Parti'ye bu yüzden saldırıyorlar, AK Parti'liler ne zaman bir araya gelse bütün milletini temsil ediyorlar. İzmir ilçe başkanımızı, kahraman eşini huzurunuzda selamlıyorum. Geçtiğimiz aylarda Silopi'de operasyonlar devam ederken evi, arabası yakılmasına rağmen bugün buraya Şırnaklı kardeşlerimizi getiren Hatice Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum.

Dağlık-Karabağ hattındaki, Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan çatışmaları yakından takip ediyoruz, lanetliyoruz. Hayatını kaybeden can Azeri kardeşlerimize baş sağlığı diyorum. Aliyev'i çatışmalar esnasında aradım, AKP adına, TBMM'nin AKP grubu adına kendisine seslendim. Bütün dünya bilmeli ki, Türkiye, Ermenistan'a karşı Can Azerbaycan'ın yanındadır. Haklı davalarına desteği bugüne kadar olduğu gibi, destek vermeye devam edeceğiz, 78 milyon olarak Can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz.

'Hiçbir ön hazırlık olmadan binlerce Diyarbakırlı kardeşimiz...'

Yine millete hizmet yolunda yoğun bir haftayı geride bıraktık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz cuma gününü Diyarbakır Sur'da geçirdik. Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'dan sonra beşinci kutsal mekan olarak görülen Ulu Camii'de namaz kıldık.

Hiçbir ön hazırlık olmadan binlerce Diyarbakırlı kardeşimizin, Ulu Camii çıkışını doldurduklarında yaşadığım hislerimi tarif edemem. Sur'un planlamasını açıklamak için gitmiştim, Diyarbakırlı kardeşlerimiz öyle güzel karşıladı ki, miting yapmak zorunda kaldık.

Hele Saliha teyze, 80 yaşını aşmış haliyle saatlerce bizi beklemişti, bizi karşılamıştı. Elindeki tesbihi uzattı, "Bu tesbih size emanettir, Diyarbakır gibi emanettir, siz bize sahip çıktınız" dedi.

Her bir Diyarbakırlıya sahip çıkacağız, ülkemizin her bir vatandaşımıza sahip çıkacağız, ve Saliha Teyze'nin bu emanetini hep gönlümüzde taşıyacağız.

Diyarbakır halkı terörün karşısında dimdik durmuş, teröre teslim olmayacaklarını net olarak ortaya koymuştur. Vatandaşlarımıza teşekkür ettim, bir kere daha can-ı gönülden teşekkür ediyorum, her birini bağrıma basıyorum.

Doğu ve Güneydoğu'da insanlarımız terör örgütüne asla destek olmayacaklarıını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Halka zulüm eden terör örgütüne asla geçit vermeyen Diyarbakırlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Öyle ki biz gitmeden önce günlerce bizi protesto etmek için gösterilere çağırdılar. Başbakan Diyarbakır'a geliyor kepenk kapatın dendi. Halk ise Başbakan Ankara'dan geliyor dediler ve bağırlarını açtılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz asla korkmadık, asla da korkmayacağız.

İnsanların eline silah vererek canlara kastedenler bizi birbirimizden ayıramaz. Biz teröre karşı da terörün açtığı yaraları sarmak için de vatandaşlarımızın yanındayız. Medeniyetimizin ışık şehiri Diyarbakır'ı asla onlara teslim etmedik, etmeyeceğiz. Nasıl yüreğimiz son ana kadar ayrılmaz bir parçaysa Sur'da Diyarbakır da bu vatanın ayrılmaz bir parçasıdır.

"Sur'un yeniden yapılanmasında 3 önceliğimiz var"

Birinci önceliğimiz Sur'daki vatandaşlarımız ev sahibi yapmak, ikinci önceliğimiz Sur'un tarihi dokusunu koruyarak yeniden imar etmektir. Üçüncüsü ise ticaret erbabının ticaretini canlandırmaktır. Çarşı kültürü özenle korunacak ve Diyarbakır mimarisine uygun bir şekilde yeniden inşa edilecek.

"Diyarbakır'dan Erbil'e ve 1 Mayıs'ta da

KKTC Ercan Havalimanı'na sefer başlatıyoruz"

10 Nisan'da Diyarbakır Havaalanı'ndan Erbil'e, 1 Mayıs'tan itibaren de Kıbrıs'tan uçuş başlatıyoruz. Biz tarihimizin bize yüklediği sorumluluklardan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz.

AK Parti iktidara geldiği günden beri, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için çaba harcıyor. Biz milletimiz için varız, şartlar ne ise yapmaktan çekinmez, fedakarlık üstlenmekten kaçınmayız.

"Bugünkü terör operasyonları çözüm süreci

gibi doğru bir siyasetin parçasıdır"

AK Parti iktidara geldiği günden beri, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için çaba harcıyor. Biz milletimiz için varız, şartlar ne ise yapmaktan çekinmez, fedakarlık üstlenmekten kaçınmayız. Çatışmaların durması, milletimizin huzur ve emniyete kavuşması için güçlü bir devletin yapması gerekeni yaptık. Biz huzur ortamı sağlarken, PKK terör örgütü çukur kazarak, hendek kurarak yeni bir süreç başlattı. Biz de her tehdide karşı yapılması gerekeni yaptık. Ve tarihin en büyük terörle mücadele operasyonlarını başlattı. Türkiye dün sürdürdüğü çözüm sürecinde nasıl doğru bir siyaset izliyorsa, bugün de terörle mücadelede doğru bir operasyon izliyordur. Milletimiz de bu iki sürece büyük bir destek vermiştir. Terörle mücadeleden geri dönüş yoktur ve asla da olmayacaktır.

"11 Nisan'da da Şanlıurfadayım"

11 Nisan'da da Şanlıurfadayım. Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu toplantımızı da yapacağız. İstiklal Madalyası'nı da götürmek nasip olur. Terör örgütünün siyasi kanadı bu ziyaretten rahatsız oldu. Bir başka kesim de ziyaret sonrası başlattığı kampanyalarla terörle mücadele kararlılığımızı sorgulamaya kalktı.

Bugün gelinen noktada, şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren bu barbar terör örgütüne karşı büyük başarı elde ettik. Karşımızda gözü dönmüş bir terör örgütü var.

"Kimse terör örgütünü

muhatap alacağımızı beklemesin "

Bugün gelinen noktada, şehirlerimizi yaşanmaz hale getiren bu barbar terör örgütüne karşı büyük başarı elde ettik. Karşımızda gözü dönmüş bir terör örgütü var. Bizden kimse elinde silah ve kan olan terör örgütünü muhatap alacağımızı beklemesin. Bizim bundan sonra tek muhatabımız milletimizdir. Kararlılığımız tamdır. Mücadele kararı verirken de, bugün bu mücadeleyi yürütürken de hükümetimiz diğer partilerden destek görmemiştir. Biz bir yandan terörle mücadele ederken, terörden mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz.

Son günlerde şahsım ve hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlılığını sorgulamaya çalışan bazı fitne tacirleri harekete geçti. Bizim terörle mücadelemizdeki başarımızdan iki kesim rahatsız oldu. Birisi terör örgütü ve siyasi uzantıları. Terörle mücadele konusunda şahsımın ve hükümetimizin üstlendiği risklerin binde birini üstlenmeyen kararlılığımızı sorgulamaya kalktılar. Bunların arkasında kimlerin olduğunu da biliyorum. Tüm riskleri göze alarak, 23 Temmuz günü Başbakanlık direktifi olarak güvenlik güçlerine ilettim. Meclis'te çoğunluğa sahip olmayan bir hükümetin başındaydım. 7 Haziran akşamı baykuşlar bulundukları yerlerden öterken, biz bir an bile bu ülkeyi sahipsiz bırakmayız demiştik. O gün ne kadar kararlıysak, bugün de o kadar kararlıyız.

"Bizim için paralel yapı ile

PKK arasında bir fark yoktur"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretinde yaşananlar Türkiye karşı örgütlerin biraraya nasıl geldiğini gösterdi. Seyahat PKK'lı hainlerin, paralel hainlerin, ASALA hainlerin, ulusalcı hainlerin nasıl bir araya geldiklerini gösterdi. Terör paçavrası altında eylem yapan paralel çetesinin eylemlerini hepiniz gördünüz. Birileri paralel yapının üstünü örtmeye çalıştı. Birileri teröre destek sağlayan paralel yapının üstüne gittik, gideceğiz.

Geçtiğimiz hafta bu konuda önemli bir adım daha attık. Gevşekliğe müsamaha göstermeyecek koordinasyonu hayata geçirdik. Bizim için paralel yapı ile terör örgütü arasında bir fark yoktur. Devleti ele geçirmeye çalışan bu örgütle, PKK'ya karşı yürütülen mücadele gibi kararlılıkla sürdürülecektir.

AB ile mülteci anlaşması

AB ile vardığımız mutabakat çerçevesinde 202 göçmeni geri aldık. 199 göçmeni ülkelerine geri dönderdik. 2 Suriyeliyi de kamplara gönderdik. Kamplarda yaşayan 78 Suriyeli kardeşimizi Almanya ve Avrupa'ya gönderdik. Yasadışı göç yerine yasal göç teşvik edilmiş olacak. 16 Nisan'da Kilis'teki okul ve hastane açılışını başta Merkel olmak üzere AB liderleriyle birlikte yapacağız.

Alman kanalına tepki

Alman medyasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz yayınlar yapıldı. Basın özgürlüğü sınırsız değildir. Kimse, kimsenin onuruyla, hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın onuruyla oynayamaz, oynatmayız. Bunu herkes bilmelidir. Cumhurbaşkanlığı makamı bütün milletimizin onur makamıdır. 2 gün önce Sayın Merkel ile yaptığım görüşmede bu programlara dikkat çektim ve bunların kabul edilemez olduğunu belirttim. Merkel de bu programlarının hükümetin görüşünü yansıtmadığını söyledi. Sözcü de basının sınırsız özgür olmadığını söyleyerek bizi teyit etti.

"Anayasa yazım sürecini başlatıyoruz"

Bir yandan ülkemizin ve milletimizin taleplerine cevap veren anayasa için çalışmaları sürdürürken bir yazım heyetiyle anayasa yazım sürecini başlatıyoruz. Milletimiz nihayet, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşacak. Türkiye medeniyet dönüşümünde adımlarını çok daha hızlı atacaktır. Millet iradesi tecelli edecek. Her türlü fesat odağının son kullanım tarihi artık geçmiştir. Allah milletimizin yolunu açık etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimiz daim eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun.