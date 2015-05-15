Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Ey gafil Mescid-i Aksa'ya postallarla girenlerle dost olmayız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Biz Mısır'da darbeye karşı çıktık diye Kılıçdaroğlu bizi eleştirdi. Şimdi de soruyor, İsrail'de niye büyükelçiliğimiz yok diye. Bu dünyadan haberi yok. Mavi Marmara'dan haberi yok.Mescid-i Aksa'ya postalla girdiler. Dönüp bize soruyor. Ey gafil, biz Mescid'i Aksa'ya postallarla girenlerle dost olmayız. Sen git İsrail'le dost ol biz olmayız" dedi.

Davutoğlu, AKP'nin Afyon mitinginde halka seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Selam olsun, selam olsun, selam olsun.

Darbecilere mektup yazmışlar, biz darbecilerin karşısında dimdik durduk. Çıksın desinler darbeye karşıyım diye, yemez. Ben böyle diyince MHP hemen diyaloğa başladı. Biz o dönem yoktuk diye. Şimdi o zaman çıkın diyin ki 27 Mayıs darbesine karşı çıkın.

‘Ey gafil Mescid-i Aksa'ya postallarla girenlerle dost olmayız’

Burası zafer meydanı, Bahçeli de gelecek buraya. Biz 27 Mayıs'a karşıydık desin, 27 Mayıs'ı kim ne gerekçeyle yapmışsa karşıyım desin. Lafı çeviriyorlar. 12 Eylül'de sağcı solcu herkes idam edildi. Bazıları çıktı dedi ki; biz hapisteyiz ama fikirlerimiz iktidarda. Evren'e sahip çıktılar. AK Parti'nin geçmişinde darbe yok, karşı çıktık, çıkacağız. Biz Mısır'da darbeye karşı çıktık diye Kılıçdaroğlu bizi eleştirdi. Şimdi de soruyor, İsrail'de niye büyükelçiliğimiz yok diye. Bu dünyadan haberi yok. Mavi Marmara'dan haberi yok.Mescid-i Aksa'ya postalla girdiler. Dönüp bize soruyor. Ey gafil, biz Mescid'i Aksa'ya postallarla girenlerle dost olmayız. Sen git İsrail'le dost ol biz olmayız.

‘Mescid-i Aksa esaret altında oldukça...’

CHP ve HDP birleşsin, CHDP olsun, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş eşbaşkan olsun. Biz de tek de cevap verelim. Afyonlular bilir biz kiminle dost oluruz. Hele Miraç günü sesleniyorum, Mescid-i Aksa esaret altında oldukça bizden asla İsrail'e dost çıkmayacak. Kılıçdaroğlu soruyor niye büyükelçilik yok diye. Miraç'ı bilir bilmezsin bilmem, Miraç'ta Mescid-i Aksa nedir diye gör ondan sonra bize sor niye yok diye.

‘Kılıçdaroğlu çıksın israil'le dost olmam desin’

Ama bu Kılıçdaroğlu'nun fikri değil, yanındakiler ne söylüyorsa o da onu konuşuyor çünkü bilmez. Eğer meydana çıkacaksa çıksın desin; Mescid-i Aksa'ya böyle davrandıkça biz de İsrail'le dost olmayız desin. One minute diyen de bizim cumhurbaşkanımızdı, İsrail'in bütün tuzaklarına rağmen BM kurulunda Filistin tanınırken, Filistin adına konuşan tek dışişleri bakanı da bendim.

‘İslam dünyası Türkiye ile gurur duyuyor’

Bakın daha önce övgüler dizenler, bazı yayınlarla intibaklar yağdıranlar neden şimdi karşımıza geçiyor biliyor musunuz? Biliyorlar ki AK Parti'den zalime dost olmaz. İşte aramızdaki fark bu. Yine soruyor Suriye ile niye dost değiliz? Suriye'den 2 milyon kardeşimiz gelmiş, 12 milyon evsiz barksız kime dost oluyorsun sen kime? AK Parti hareketi Kocatepe'den İzmir'e yürüyen ordu gibi nasıl desteklendiyse şimdi de bütün İslam dünyası Türkiye'nin ayağa kalkışından gurur duyuyor, bir dev uyandı diyor. Yurtdışından bir heyet geldi ve şöyle dedi; biz 10 yıldır başımıza birşey gelirse nasılolsa Türkiye var diyorduk. Ya sizin başınıza bişey gelirse biz ne yaparız diyorlar. Afyonlu kardeşlerim sizde o gelen heyete merak etmeyin biz burda oldukça Türkiye sizin yanınızda diyecek misiniz? 7 Haziran seçimleri hem Türkiye'nin kader seçimi hem de mazlumların kader seçimidir.

‘Ey Kılıçdaroğlu ya sayı saymayı bilmiyorsun, ya da dayak yemedin’

Kılıçdaroğlu diyor ki Türkiye'de bin liranın altında maaş alan 8 milyon emekli var. Ya sayı saymayı bilmiyorsun, ya da dayak yemedin.Burdan söylüyorum emeklimize itibarı biz kazandırdık, biz kazandıracağız. Emekli maaşı ortalamaları bizim dönemimizde 4 kat arttı.