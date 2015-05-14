Başbakan Davutoğlu: İnşallah TBMM'yi Yassıada'da toplarız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aydın'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Konuşmasında sık aık Adnan Menderes'e atıfta bulunan Davutoğlu, "Adnan Menderes'in suçu milleti için çalışmaktı. O yiğit Adnan Menderes bu semalardaki Allah-u Ekber nidalarına hasreti sona erdirdi. O vakur o şehirt başbakan idama doğru yürürken aslına idam sehbasına çekilen milli iradeydi" ifadesini kullandı.

Miting programını hazırlarken 14 Mayıs'ta Aydın'da olacağını belirttiğini ve "14 Mayıs'ı kaydedin oraya" ifadelerini kullandığını dile getiren Davutoğlu, "Neden biliyor musunuz? Çünkü 14 Mayıs 1950, Aydın'ın yiğidi, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes 1950'de seçimleri, ilk adil ve özgür seçimleri kazandı. Aydın, bir Aydınlı yiğitle birlikte Türk demokrasisinde milli iradenin mihenk noktası, şehri, omurga şehri oldu" diye konuştu.

"İster darbeci, ister paralel yapı şeklinde kim milli iradeye meydan okursa karşısında milyonlarca Adnan Menderes var." diyen Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İlk demokrati seçimleri kazanan Adnan Medreres Aydınlıydı. Demokrasinin omurgası Aydın'a selam olsun. Sabah buraya gelmeden Yassıada'daydım. Adnan Menderes'in suçu milleti için çalışmaktı. O yiğit Adnan Menderes bu semalardaki Allah-u Ekber nidalarına hasreti sona erdirdi. O vakur o şehirt başbakan idama doğru yürürken aslına idam sehbasına çekilen milli iradeydi.

"Dışişleri bakanı oldum, İstanbul'a ilk ziyaretimde ilk önce dedemin, babaannemin mezarından önce Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun huzuruna vardım. Başbakan oldum, İstanbul'a ilk ziyaretimde Adnan Menderes'in huzuruna vardım ve Fatiha'yı okuyup onun huzuruna durduğumda, manen Adnan Menderes'i karşımda görüp, ona hitap edercesine dedim ki, 'Sana emanet olarak verilen milli iradeyi gasbedenler bugün de karşımıza gelirlerse bugün de bize meydan okurlarsa bugün de bizim elimizdeki milli irade emanetini almak isterlerse Allah şahit ki senin gibi idam sehpasına yürürüz ancak milli iradeyi kimseye terk etmeyiz. Adnan Menderes'in, Celal Bayar'ın yiğit demokrasi öncülerinin muhakeme edildiği o adayı, o salonu bugün gördüm, şunu da söyleyeyim, Adnan Menderes'in orada muhakeme edildikten sonra oraya giden ilk başbakan benim ve o makamı bundan sonra Adnan Menderes'in adını yaşatan bir makam haline getireceğiz."

İster darbeci, ister paralel yapı şeklinde kim milli iradeye meydan okursa karşısında milyonlarca Adnan Menderes var. 17-25 Aralıkla paralelci bir yapı, milli iradeye ket vurmaya çalıştı. Onlar artık dönemin savcıları, dönemin.

Düne kadar paralelcilere 'F tipi' diye seslenenler, tehdit olarak görenler şimdi onlarla iş tutuyorlar. MHP ile HDP yan yana, önlerinde CHP, arkalarında paralel çete. Böyle çetelere, kaos senaryolarına prim verir misiniz?

Perde gerisinden 3'lü koalisyon için çalışan bu kartel medyasına burdan bir ses verin.

Türkiye'yi batırmak için 4 yıl istiyorlar.Daha önce SKK'^yı batırdı.Hayatım baişarı hikayesi diyır. Bunun neresi başarı?

"Bizim konuşmalarımızdan alakasız şeyleri alıp manşet yaparlar ama doğuda, 6-7 Ekim olaylarında terörü destekleyen Demirtaş'tan bir barış adamı çıkarmaya kalkışırlar. Bunlar bir mühendislik yapıyorlar, mühendislik" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bakın, 6-7 Ekim olaylarında Kobani'yi bahane edip 'akşam sokağa çıkın' diye halkı sokağa döküp 14-15 yaşındaki Yasin Börü'yü mübarek Kurban Bayramı gününde dördüncü kattan atan katillere, canilere yol açan Demirtaş, bir anda bu paralel medyanın, kartel medyanın gözdesi oldu. İstanbul'da dolaşırken barışçı, doğuya gittiğinde de halka baskı yapıyorlar. Diyorlar ki 'şu şu köy hepsi bizim partiye vermezse, yani HDP'ye, sonra hesabını sorarız.' Doğulu kardeşlerim buna hiç prim vermedi, vermeyecek. Arkasındaki senaryo bu."

'Milyonlarca Adnan Menderes var'

Davutoğlu, Yassıada'da plato kuracaklarını söyledi.

AK Parti döneminde yetişen nesillerin cuntayı, darbeleri, baskıyı bilmediklerini, 28 Şubat, 12 Eylül zulmünü görmediklerini vurgulayan Davutoğlu, "Yeni nesillerin neye sahip olduğunu görebilmesi için hepsini oraya götüreceğiz. Göstereceğiz ve diyeceğiz ki; Bu topraklarda İstiklal Savaşı'na katılmış, düşmana karşı direnmiş Adnan Menderes'in idam sehpasına götürüldüğü kara günler yaşandı. Herkes görecek ve bilecek. Bugün orada da zikrettim yanında bir de demokrasi müzesi kuracağız. Ta ki kimse bir daha bu topraklarda milli iradeye meydan okumasın. İster darbeci, cuntacı, ister paralel yapılar şeklinde kim milli iradeye meydan okursa karşısında artık milyonlarca Adnan Menderes var. Birini şehit etmiş olabilirler ama işte binlercesi bu meydanda, her biri Adnan Menderes, her birimiz Adnan Menderes" ifadesini kullandı.

'Yassıada'da TBMM'yi toplarız'

O mekanda sadece Yassıada ve yaşanan tarihin canlandırılacağını, barış toplantıları, özgürlük toplantıları, demokrasi toplantıları yapılacağını bildiren Başbakan Davutoğlu, Adnan Menderes'i yargılayan hakimin adının Sami Başol olduğunu hatırlattı.

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Orada sanki bütün kudret elindeymiş gibi Adnan Menderes'i, şehidimizi tahkim ederken ebediyen güçlü olacağını zannetti. Ama onun adı unutuldu, fakat Adnan Menderes'in adı bütün kalplerde yaşıyor. Sembol olarak yaşıyor, meşale olarak yaşıyor. Şimdi oradan çağrıda bulunduk dedik ki hukukun katledildiği bu adada bundan sonra hukuku fakültelerinin mezuniyet töreni yapılsın. Kongre merkezi bitince inşallah, 27 Mayıs'ta sembolik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Yassıada'da toplarız. Kimsenin, milletin seçtiklerinin bulunduğu Meclis'e kilit vurmaması için, kimsenin Meclis'i kapatmaması için, kimsenin Meclis'in seçtiği insanlara hürmetsizlik yapmaması için."

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu seçimler AK Parti'nin kaderi değildir, bu seçimlerin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu seçimlerde Ortadoğu'nun kaderi şekillenecek, Orta Asya'nın, Balkanların kaderi şekillenecek" dedi.

Davutoğlu, Aydınlılara müjde vererek, "İnşallah, yaş ve kuru incire ihracat desteği vermeye başlıyoruz. İncir, mübarek bir meyvedir, Kuran-ı Kerim'de zikredilen meyvelerdendir" dedi.