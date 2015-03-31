Başbakan Davutoğlu açıkladı, emekli maaşlarına zam geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, emekli maaşlarına zam yapılacağını açıkladı.

İşte Davutoğlu’nun AKP grup toplantısında yaptığı açıklama:

"Son grup toplantısında müjdemizi paylaşmak istiyoruz. Emeklilerimizle ilgili olarak. Olmayan parayı dağıtan Kılıçdaroğlu gibi değil. hükümetin bir adımıdır. Temmuz ayında emeklilere TÜFE oranında zam yapılacak, maaşı 1000 TL’nin altında kalan emeklilere seyyanen 100 lira zam yapacağız.



Maaşı 1000-1100 arasında olan emeklilerin maaşını da 1100 liraya bağlayacağız. Yani bir emeklinin 800 lira maaşı varsa 900 lira olacak. 1020 lira olan varsa 1100 lira olacak. Bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylıklarında 50 TL ayrıca bir artış sağlanacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerine emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vereceklerini söylemişti.