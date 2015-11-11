Başbakan da çözüm olamadı, kalp bulunamayan Talha bebek yaşamını yitirdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun devreye girip tüm tedavilerinin devlet tarafından üstlenildiği 68 günlük Talha bebek, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. 2 aylık Talha bebeğin yaşama tutunabilmesi acil kalp ameliyatı olması gerekiyordu.

Antalyalı Uğur-Gülhan çiftinin Down sendromlu ve kalbinde 4 yırtıkla dünyaya gelen 2 aylık bebekleri Talha'nın acil kalp ameliyatı olması gerekiyordu. Baba Uğur Söğüt (42) ve ev hanımı anne Gülhan Söğüt (41) çifti çocuklarının yaşama tutunabilmesi için kalp ameliyatını yapabilecek bir hastane ve doktor bulunabilmesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Ailenin çağrısına Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu kayıtsız kalmamıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla ambulans uçak hazırlanmış ameliyat için uygun hastane hazırlanmıştı. Tüm bunların üzerine Talha bebekten kötü haber geldi. Minik Talha, bu sabah saatlerinde tansiyon düşmesine bağlı olarak kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Acılı haberi alan baba Uğur Söğüt gözyaşlarına boğuldu. Hayattayken bebeğini bir kez bile kucağına alamayan baba Söğüt, bu kez bebeğinin cansız bedenini kucağına aldı. Gözyaşları içinde kucağında bebeği ile morgtan çıkan baba Söğüt, çocuğunun cansız bedenini küçük tabuta bıraktı.

AÜ Hastanesi yaptığı açıklamada, Talha Söğüt’ün sepsise bağlı kardiyak yetmezlik( Kan zehirlenmesine bağlı kalp yetmezliği) nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirtti.



“Yaşayamadı bebeğimiz"





Hastane morgundan bebeğini gözyaşları içinde cenaze tabutuna koyan acılı baba Uğur Söğüt, “Takdir-i İlahi. Buna hazırlıklıydık. Ama evlat acısı. Bebeğimiz dayanamadı. Tansiyon düşüklüğüne bağlı kalp durması sebebiyle yaşamını yitirdiğini söylediler. Şimdiye elimizden tutan bize yardımda tutan herkese teşekkür ediyoruz. Başbakanımızdan Allah razı olsun. Takdir-i İlahi, yaşayamadı bebeğimiz” dedi.

Baba Söğüt, bebeğinin ikindi namazının ardından Alanya Kızılcaşehir Mezarlığında toprağa verileceğini belirtti.