Başbakan: CHP'nin 'ekonomik kriz' uyarısını ciddiye alıyoruz, gereğini yaparız

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin “Finansman ihtiyacı arttıkça Türk Lirası’nın değer kaybı hızlanacaktır. Böyle giderse 3,80’leri, 4’leri görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye ekonomisi AKP’nin inşa ettiği çarpık düzen sonucunda dış kaynaklara bağımlı. Türkiye’deki para tedirgin ve gitmek için fırsat kolluyor” açıklamasıyla ilgili olarak "Türkiye ekonomisi birçok dünya ülkesinin ekonomisinden daha sağlam temellere oturuyor, vatandaşlarımız, iş adamlarımız herhangi bir endişeye kapılmasınlar. Her şey kontrol altında. CHP'ye kriz uyarısı için teşekkür ediyoruz. CHP kriz uyarısı yapar, biz bunu da ciddiye alıyoruz, gereğini yaparız" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Doların yükselişi devam ederken CHP'den ekonomik kriz uyarısı geldi, son gelişmeleri değerlendirebilir misiniz?

Dünyada, ABD seçimlerinden sonra favori gösterilen adayın değil, sayın Trump'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte bir dalgalanma başladı. Dolar, bütün dünyadaki para birimlerine göre değer kazanmaya başladı. Türkiye de bundan etkilendi. Mesele budur. Ancak biz Türkiye'nin ekonomisinin gidişatını aynen bir kalbin çalışması gibi izliyoruz. 7 gün 24 saat, bütün dış gelişmeleri, içerideki olayları takip ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Şunu söyleyeyim; bu bir müddet daha, dünyadaki ekonomiyle ilgili dalgalanma devam edecek. Kurlardaki dalgalanmalar beklenebilir. Türkiye bakımından alınması gereken tedbirler var, bu tedbirleri iki başlıkta değerlendirmek mümkün. Bir tanesi Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler. Mutlaka kendi iradeleriyle, bu dalgalanlamalara karşı tedbirleri vardır. Diğer bir tedbir, hükümet olarak bizim yaptığımız işler. Bunlarda ne var? Yasal düzenlemeler, yapısal reformlar var. Bunların bir kısmını yaptık, diğeri de idari kararlar. Bankalarla ilgili, mesele KOBİ'lerin kaynağa erişimini kolaylaştırmak için "Kredi Garanti" fonunu devreye soktuk. İkinci bir tedbir olarak kamu bankalarını mevduat faizlerini düşündüler. Ortak bir kararla daha alt düzeyde bir faizli mevduat alacaklar. Ayrıca birçok ekonomiyle ilgili teşvik paketleri açıklandı. Doğu ve Güneydoğu'daki cazibe merkezleri başta olmak üzere birçok alanda ekonomiye ilave destek, yeniden yapılandırma, çek yasasında düzenleme, hileli iflaslar veya iflas ertelemedeki düzenlemeler, yapılan işler bunlar. Endişeye gerek yok, Türkiye ekonomisi birçok dünya ülkelerinin ekonomisinden daha sağlam temellere oturuyor, vatandaşlarımız, iş adamlarımız herhangi bir endişeye kapılmasınlar. Her şey kontrol altında. CHP'ye kriz uyarısı için teşekkür ediyoruz. CHP kriz uyarısı yapar, biz bunu da ciddiye alıyoruz, gereğini yaparız.