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Yaşam

Başbakan camide tehlike atlattı

Başbakan Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Akabe Camii’nin çıkış kapısına, şiddetli rüzgarın ektisiyle bitişik binanın terasında bulunan me

26 Eylül 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Akabe Camii’nin çıkış kapısına, şiddetli rüzgarın ektisiyle bitişik binanın terasında bulunan metal salıncak düştü. Başbakan’ın çıkmasına bir süre kala yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Başbakan Erdoğan, Cuma namazı için gittiği camide tehlike atlattı. Erdoğan’ın camide bulunduğu sırada, şiddetli rüzgarın etkisiyle bitişik binanın terasında bulunan iki kişilik metal salıncak caminin çıkış kapısına düştü. Başbakan’ın çıkmasına bir süre kala yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
Erdoğan, Cuma namazını evinin bulunduğu mahalledeki Akabe Camii’nde kıldı. Ezan okunduktan sonra evinden çıkan Erdoğan, 300 metre uzaklıktaki camiye makam aracı ve korumalarıyla geldi. Yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekerken, namaza gelenler üst aramasından geçirilerek içeri alındı.
Namazın sonlarına doğru korumaların çıkış hazırlığı yaptığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle caminin girişine salıncak düştü. Camiyle arasında 2 metre bulunan 4 katlı binanın terasındaki iki kişilik tenteli metal salıncağın büyük bir gürültüyle korumaların bulunduğu alana düşmesi heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Korumalar saksıları kaldırttı

Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Salıncakla birlikte pencerelerin önünde bulunan birkaç saksı da aşağı düştü, bir çanak anten de kırıldı. Bunun üzerine korumaların uyarısıyla cami tarafına bakan pencerelerin önündeki diğer saksılar ve düşebilecek eşyalar kaldırıldı. Erdoğan, 13.40’ta meydana gelen olaydan 12 dakika sonra camiden çıktı.
Vali Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’la birlikte namaz kılan Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

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