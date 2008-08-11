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Politika

Başbakan Bodrum'da yakalandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü saat 01.30’da tatil için geldiği Bodrum’da bağımsız villalar şeklinde planlanan Fettah Tamince’ye ait Rixos Otel’de tatil yapıyo

11 Ağustos 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü saat 01.30’da geldiği Bodrum’da bağımsız villalar şeklinde planlanan Fettah Tamince’ye ait Rixos Otel’de tatil yapıyor.

Suriye lideri Beşar Esad’ın hafta başında iki gün kaldığı villaya yerleşen Başbakan ve ailesi için, bazı değişiklikler yapıldı.
Bahçesinde bir büyük, bir de çocuk havuzu bulunan villanın çevresine tül perde çekildi. Tül perdeler nedeniyle villanın sadece ikinci katındaki verandası açık kaldı. İki gün boyunca hiç görülmeyen Başbakan Erdoğan, dün saat 15.30’da ‘Ata’ uçağının Bodrum’dan Ankara’ya boş dönmesi ve otelin bulunduğu koydan Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza botlarının çekilmesinin ardından, saat 17.00 sıralarında verandaya çıktı.
Gri tişört ve lacivert şort giyen Erdoğan, yarım saat kaldığı verandadan, jetski ve sörf yapanları izledi. Zaman zaman Emine Erdoğan’ın da verandaya çıktığı, telefonla konuştuğu gözlendi.

Bu arada Başbakan Erdoğan, bugün 1 günlüğüne Ankara’ya giderek 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı makamında kabul edecek.

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