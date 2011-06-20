Başbakan, Bodrum tatilinde hangi konulara çalışıyor?

T24 - Bodrum’da ailesiyle seçim yorgunluğunu atan Başbakan Tayyip Erdoğan, bu hafta Ankara’ya hem yeni kabine, hem TBMM Başkanlığı, hem de AKP’nin yeni yönetim kadroları konusundaki kararlarını içeren dosyayla dönecek. Geçmiş kabineden en az 4, en çok 6 ismin yeni kabinede olmayacağı ifade ediliyor. TBMM Başkanlığı için Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in üzerinde genel bir uzlaşma olduğu, Parti yönetiminden Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik ve Ömer Çelik gibi iki ismin kabineye kaydırılabileceği de gelen bilgiler arasında. AKP Genel Merkezi’nde, 24. yasama döneminde TBMM dışında kalacak, ancak partiye ve Başbakan’a danışmanlık yapacak isimler için de odalar yapıldığı bildirildi.

Başbakan Erdoğan seçimden sonra Bakanlar Kurulu’nu, partisinin MKYK ve MYK’larını peş peşe toplamış, ardından da ailesiyle birlikte tatilini geçirmek için Bodrum’daki Rixos Otel’e gitmişti. Erdoğan’ın bu hafta Ankara’ya dönmesini bekleyen AKP'liler, heyecanla Başbakan’ın Bodrum’dan getireceği dosyanın içeriğini bekliyorlar. Kulislerde, Bodrum’da da çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın yeni kabine, yeni TBMM Başkanı adayı, parti yönetimine gelecek yeni isimleri büyük ölçüde belirlediği konuşuluyor.



‘Uzlaştırıcı’ bir başkan

TBMM Başkanlığı için, “yeni Anayasa” yapılırken gerekecek partilerarası uzlaşmayı sağlayabilecek bir isim üzerinde duran Erdoğan’ın listesindeki en önemli aday Cemil Çiçek. Çiçek’in de bu dönem TBMM Başkanlığı’na sıcak baktığı öğrenildi. Parti kulislerinde Başbakan’ın sürpriz yapıp bir ilke imza atabileceğini ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’yu da TBMM Başkanlığı’na aday gösterebileceği konuşuluyor.

AKP Genel Merkezi’ne de yeni isimler gelebilir. Bunların başında geçen dönemlerde milletvekili olarak TBMM’de bulunan, ancak bu dönem parti dışında kalan isimler yeralacak. Başbakan, TBMM tatile girmeden önce milletvekillerine yaptığı son konuşmada bu dönem milletvekili olamayanların partide ve bürokraside değerlendirilecekleri sinyali vermişti. Bazı eski milletvekillerinin Kanun Hükmünde Kararnameler ile getirilen “Bakan Yardımcılığı” görevlerini üstlenebileceği de yapılan değerlendirmeler arasında.



‘Oylarımızı araştırıyoruz’

Bu arada, AKP Genel Başkanı Yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Hüseyin Çelik de Gaziantep’teki parti örgütlerini ziyareti sırasında, “Oylarımız neden artırıyor. Biz de bunu araştırıyoruz. Sadece hizmet yaparak artırdık dememiz eksik olur, önemli bir neden de halkın gönlüne girmeyi başarmamızdır. Allah Sayın Başbakanımıza zeval vermesin, onu başımızdan eksik etmesin, dik duruşuyla halkın gönlüne girmiş ve gönlünde kalmayı başarmış, dünyada eşsiz liderlerden biridir” dedi. Çelik, “Halkımız 12 Haziran’da üzerine düşeni yaptı. Şimdi hizmet sırası bizde. Biz hizmet üreteceğiz, halkımız da bu hizmetlerden yararlanıp bizlere dua edecek. Bu çorbada tuzu olan başta aziz halkımız olmak üzere, teşkilatlarımızda görev alan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



‘Kabine’ye taze kan ve parti’den takviye

Erdoğan’ın kabineyi büyük ölçüde koruyacağı, ancak altı ismi Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar gibi TBMM’ye yeni giren isimlerle ya da Ömer Çelik ve Hüseyin Çelik gibi parti yöneticileriyle değiştirebileceği konuşuluyor. Bu durumda, kabineden dört ile altı arasında isim liste dışı kalabilecek. Bu isimlerden bazıları da partide yönetim görevi alabilir. TBMM’deki Grup Başkanvekillerinin de yerlerini koruyacağı ifade ediliyor.



