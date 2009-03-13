'Başbakan bizi anlaman mümkün değil'

Partisinin Erzurum mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Bahçeli satırbaşlarıyla şunları söyledi:





- Başbakan diyor ki “MHP 5 yıl iktidar oldu, 3.5 yılda kaçtı gitti” MHP 99 seçimlerinde ikinci parti konumunda koalisyon şartlarında yer almıştır.



- Bildiği inandığı doğrultuda gayret göstermiştir. Ama öyle bir gün gelmiştir ki bir çok konularda MHP’nin sorumlu siyaset anlayışıyla ortaya koyduğu tavırlar bir çok iç ve dış odakları rahatsız etmeye başlamışlardır.



- MHP’siz bir iktidar nasıl olur peşine düşmüşlerdir ve MHP’nin dışlandığı yeni bir koalisyon oluışturmak ve MHP’yi hükümetten ayırmak istemektedirler.



- Böyle bir gerçeği sezdiğiniz anda iki davranışınız olacak. Ya bunlara gayret gösteren iç ve dış odakların teslimiyetine gireceksiniz, ne diyorlarsa onları yapacaksınız yada onlara diyeceksiniz ki hadi şurdan, beni millet getirdi benim ipimi ancak millet keser diyeceksiniz.



- MHP’nin önünde 1.5 yılı vardı, okyanus ötesinde bazı ülkelerin iç ve dış odakların politikalarını benimseyecek bir anlayışta olmuş olsaydı o zaman iktidar da da kalırdı, MHP’siz iktidarsız peşinde koşan ve bunları yazanlar bu defa MHP’nin çok daha demokratik bir parti olduğunu söyleyerek bizi pohpohlamaya çalışırlardı.



- Biz ne dedik? Böyle bir durumda, ülkemizde demokrasi içerisinde siyasi faaliyet gösteriyorsak, iktidarı benimseyecek tek iradenin millet olacağını söyledik ve ülkeyi 3 Kasım’da seçime götürdük.



- Böyle bir tavrı sayın Recep Tayip Erdoğan, kavraman anlaman ve yorumlaman mümkün değildir.



