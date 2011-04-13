T24 - BDP Genel Başkanlığı’ndan Hakkari'den bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa eden Selahattin Demirtaş, AKP'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki vekil adaylarını değerlendirdi. Demirtaş, 'Biz önceki gün 35 diyorduk, listeleri gördükten sonra 38 milletvekili çıkarırız diyoruz' dedi.



Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan'ın bugün (13 Nisan 2011) yayımlanan yazısı şöyle:





Demirtaş: Başbakan bize teslim oldu



AK Parti’nin aday listeleri, Meclis grubundaki büyük tırpana karşın, 2007 seçimlerindeki oranda, geniş yelpazeden çarpıcı isimleri barındırmadığı için, analizler “Başbakan sahile ve doğuya yüklendi” ifadesiyle özetleniyor.



İktidar partisinin sahilden neden oy almakta zorlandığı malum. Doğu ve Güneydoğu’daki sıkıntının nedenleri ise daha keskin. Görünen o ki, “BDP’nin Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu” adı altında yarışacak bağımsız adayları Meclis’e ciddi bir aritmetikle taşınacak.





Adaylar neyi işaret ediyor?



AK Parti’nin ön sıralardaki adaylarına bakalım. Diyarbakır’da Tarım Bakanı Mehdi Eker ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu bölgenin tanıdığı adaylar. Seçim bağımsızlar ile Ak parti arasında geçecek. Van’da AK Parti-bağımsız dengesinin 4-4 kurulabileceği kaydediliyor. AK Parti adaylarından en güçlü olanı işadamı Burhan Kayatürk. Bölgede sevilen bir isim.

Mardin’den BDP’nin güçlü adaylarla temsil edilmesi, CHP’nin petrolcü Reşit Kılıç’ı listeye koyması, Ak Parti açısından eksi puan olarak görülüyor. AK Parti’nin listesinde ilk sırada eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler var. Ardahan 1. sıra Orhan Atalay’ın. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir profesörü. Batman 1. sırada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor. Bingöl’deki ilk isim Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz.



Hakkari’de Zeydan aşiretinin önde gelen ismi Mehmet Necip Zeydan aday. Muş 1. sırada Ankara Vali Yardımcıyken istifa eden Faruk Işık’ı, Siirt 1. sırada milletvekili Afif Demirkıran’ı görüyoruz. Şanlıurfa’da ilk sırada Devlet Bakanı Faruk Çelik, Şırnak’ta ise Doğu ve Güneydoğu Platformu Dönem Başkanı Mehmet Emin Dindar var.



Genel hatlarıyla bu tablo AK Parti’nin bölgedeki kritik bazı illerde ilk sıralara bakan, vekil ve bürokratlar yerleştirerek vaatlerle bir seçim kamyanyası yürüteceğini gösteriyor. Adaylar arasındaki eski kamu görevlisi ağırlığı ise bölge açısından bir handikapa işaret ediyor. Aday profili, Başbakan Erdoğan’ın, seçim sonrasındaki süreçte, Kürt meselesinde merkezden ve kendi ağırlığını daha çok hissettirerek yol alacağını gösteriyor.





BDP’nin listesi sağlam



BDP destekli bağımsızlar ise yola zaten parti amblemiyle değil Kürt kimliği ile çıkıyor. Mersin’den Ertuğrul Kürkçü’yü, İstanbul’dan EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel’i, Diyarbakır’dan KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi ve yazar Altan Tan’ı aday gösteren BDP yönetimi, sol bolktan, sosyalist kesimden, şiddete karşı duruşuyla tanınan isimlerden sağlam bir liste oluşturdu. Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Leyla Zana, Hatip Dicle gibi adı parti kimliğini aşan isimler de 12’den vuracakları yerlere yerleştirildi. Bir bakıma, AK Parti yelpazeyi daraltmış görünürken, BDP olabildiğince açtı.





Güçsüz isimler seçmiş



Bu manzaraya baktıktan sonra dün BDP Genel Başkanlığı’ndan Hakkari bağımsız adaylığı nedeniyle istifa eden Selahattin Demirtaş ile konuştum. AK Parti listesinden çok memnun görünüyordu. Analizi dikkat çekiciydi:



“Ben bölgenin bütün AKP adaylarını inceledim. Başbakan şöyle bir yol izlemiş: Burada biz bağımsızlarla aday gösterdiğimiz için ne kadar oy alırsak alalım kazanacağımız maksimum aday sayısı belli. Geri kalanların tamamı AKP’nindir. Dolayısıyla Başbakan, oyu artırma üzerine değil, seçilecek milletvekillerinden daha çok seçimden sonraki anayasa tartışmalarında veya Meclis pratiğinde kendisine itiraz etmeyecek kişilerden seçim yapmış. O yüzden güçsüz isimlerden seçmiş. Çünkü burada kendisi açısından rekabet yok artık, bize teslim olmuş durumda. Bizim artık bölgede gösterdiğimiz her yerde milletvekili çıkaracağımızı biliyor. Ama batıda öyle davranmamış, orada biraz daha rekabetçi bir yöntem yürütmüş. Batıda oyu esas almış.”





'38 milletvekili çıkarırız'



Demirtaş’a, “Bu durumda sizin milletvekili sayısı hedefiniz nedir” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu:

“Biz önceki gün 35 diyorduk, listeleri gördükten sonra 38 milletvekili çıkarırız diyoruz. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antep’i dahil ederek bu rakamı söylüyorum. Bölgede de 32 çıkarabiliriz. AKP, artık Kürtlere mesaj vermekten vazgeçti. Aday profili bunu da gösteriyor. Giderek milliyetçi bir çizgiye savrulacaktır. Gösterdiği Kürt adaylar demokrat kimliğe de sahip değil. Daha çok muhafazar, bürokrat, Başbakan’ın iki dudağının arasına bakacak kişiler. Siyasal temsil gücü olmayan, bölgenin sorunlarını diye getiremeyecek adaylardan tercihte bulunduğuna göre, Kürtlerle ilgili bir projesi artık kalmamıştır.”









