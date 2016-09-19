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Politika

Başbakan: Bir gün eşimin yerine derse girdim, müdür "Boş geçse daha iyi" dedi

"Öğretmenliğin ne kadar ulvi bir meslek olduğunu biliyorum, tecrübeyle sabit"

19 Eylül 2016 15:48

Başbakan Binali Yıldırım, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada eşi Semiha Yıldırım'ın da öğretmen olduğunu hatırlatarak bir anısını anlattı. "Bir gün hasta oldu. Okula gidemiyor, 'gideceğim' dedi. Ben gittim onun yerine, teknik üniversitede okuyorum. Girdim sınıfa. Bir de ne göreyim, bir gürültü, uğultu, masaların üzerinden atlayanlar, bir bağırdım, iki bağırdım, duyan yok. Hiç kimse bizi takmıyor. Çocuğun birini tuttum böyle, havaya kaldırdım. Çıt çıkmadı bir anda. Oturdular yerlerine, o yavruyu da oturttum yerine" diyen Yıldırım, "Dersi zar zor atlattık. Çıkışta müdür bey geldi. 'Teşekkür ederiz dedi, boş geçse daha iyi dersler' dedi. Pedagoji başka bir şey, sabır lazım" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili öğretmenler, bu ülkede maalesef FETÖ terör örgütü mensupları birçok kuruluşa sızıp çalışmalarını sürdürdüler. 

Çocuklarımızı ülkesini seven, milletini seven, bayrağını seven, devletini seven birer genç olarak yetiştirmek sizin boynunuzun borcudur. Bunu da en güzel şekilde yaptığınızı görüyoruz. Sizlerle de gurur duyuyoruz, sağ olun var olun.
Öğretmenlik çok mukaddes bir görevdir. Yine bir tecrübeyle anlatayım.

Benim eşim de ilkokul öğretmeni. O öğretmenlik yaparken uzun defterler var, karınca gibi yazılar yazardı. Durmadan gündüz okulda, akşam da evde ha babam onları yazar doldururdu. Bazen bana "Sen de yaz" dedi ben de ederdim.

Hasta oldu bir gün, okula gidecekti. "Ya nasıl gideceksin ben gideyim senin yerine" dedim. Gittim okula birinci sınıfları okutuyorum. Girdim sınıftan içeri, girer girmez bir göreyim bir gürüldü, bir uğultu. Göz gözü görmüyor, masalardan atlayanlar, birbirinin tepesine binenler. Bağırıp durdum kimse bizi takmıyor. Oradan çocuğun birini tuttum böyle havaya kaldırdım. Kaldırınca çıt çıkmadı herkes sus pus oldu. Herkes oturdu yerine, ondan sonra o yavruyu da oturttum yerine. Ders bitti, müdür geldi "Ya çok teşekkür ederiz ama dersler boş geçse daha iyi olur sanki"

Onun için öğretmenlik mesleğinin ne kadar ulvi olduğunu tekrar belirtiyorum. Ülkemizin, devletimizin imkanları artacaktır. Ne gerekiyorsa yapacağız.

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