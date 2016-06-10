Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk tweet'inde Erdoğan vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter hesabından ilk paylaştığı tweet, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ve dava arkadaşlarımızla yürüdüğümüz kutlu yolda tüm zorlukları dualarınız ve desteklerinizle aşacağız" oldu.

Yıldırım, kendisi için açılan "T.C Başbakanlık@TC_Basbakan" Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Başbakan Yıldırım, ilk paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ve dava arkadaşlarımızla yürüdüğümüz kutlu yolda tüm zorlukları dualarınız ve desteklerinizle aşacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu paylaşımı, ilk 10 dakikada 296 kişi tarafından retweetlendi.



Başbakan Yıldırım'ın ikinci tweeti ise "Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyor, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." oldu.

Binali Yıldırım'ın resmi sosyal medya hesapları

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Başbakanlığın kurumsal olarak sosyal medyanın birçok mecrasında yer alacağı, bu doğrultuda Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram'da resmi hesapların açıldığı belirtildi.

Yıldırım'ın sosyal medya platformlarında şahsi resmi hesabının bulunmadığı, adına açılan ve kendisininmiş gibi gösterilmeye çalışılan hesaplardan yapılan paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği bildirildi.

Başbakanlığa ait açılan sosyal medya hesaplarının, "Twitter hesabı: @TC_Basbakan", "Facebook hesabı: @tcbasbakan", "Instagram hesabı: @tc_basbakan", "Youtube hesabı: TC Basbakanlık" olduğu kaydedildi.