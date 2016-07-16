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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Binali Yıldırım'ın evi işte böyle korundu

Başbakan Binali Yıldırım'ın evinin önünde Tuzla Belediyesi'ne ait TIR'lar üstünde iş makineleri bekletildi

16 Temmuz 2016 13:35

Akşam saatlerinde bir grup askerin emir komuta zinciri dışında ülke yönetimine darbe teşebbüsünde bulunması sırasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'da ikamet ettiği evinin önünde binlerce kişi toplandı. Evin önünde Tuzla Belediyesi'ne ait tankerler ile TIR'ın dorsesinde hazır bekletilen iş makinesiyle önlem alındı.

Ellerinde bayraklar bulunan kişilerin dağılmaması istendi. Anonslar yapılarak, kargo şirketi aracıyla bölgeye gelebilecek kişilere engel olunması istenildi. Hava limanına giden yolun kapatılması istendi.

 

İş makineleriyle önlem alındı

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın evinin bulunduğu yolda darbe girişimine karşı özel önlemler alınması da dikkat çekti.

Polis ekiplerinin yanı sıra Tuzla Belediyesi’ne ait tankerler ile TIR’ın dorsesinde hazır bekletilen iş makinesiyle önlem alındı. Bölgeye gelebilecek askeri araçların önüne kesmek için iş makineleri ve tankerler yolda bekledi.

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