Başbakan Binali Yıldırım'dan Mesut Yılmaz'a taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın vefatının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere Beykoz'a geldi.

Başbakan Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ı eve girişleri sırasında eski Başbakan Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz kapıda karşıladı. Yılmaz ailesine taziye dileklerini ileten Başbakan, burada yaklaşık 20 dakika kaldı. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu taziye ziyaretinin ardından Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Beykoz'dan ayrıldı.

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İstanbul Valisi Vasip Sahin'in de bu sabah saat 10.00 sıralarında, Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine geldiği ve başsağlığı dilediği aktarıldı.