Başbakan Binali Yıldırım'dan Almanya'ya: Bütün meseleleri konuşarak çözebiliriz

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Almanya'yı stratejik ortak olarak görmeye devam ettiğini ve bütün meselelerin konuşularak çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben Alman yetkililere buradan sesleniyorum. Daha sakin, daha teenniyle hareket edelim... Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak, görüşerek çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Almanya ile Türkiye ilişkileri bir süredir sıkıntılı bir dönemden geçerken, Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanması yaşanan krizi daha da derinleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı çağırarak, tutuklama kararını protesto etmişti.

Almanya, Perşembe günü de vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken, gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan şirketlere uyguladığı yatırım garantisi kapsamından Türkiye'yi çıkarabileceğini söylemişti.

Yıldırım, Türkiye'de faaliyet gösteren 68 Alman menşeili şirkete soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığını ifade etti.

Başbakan şunları söyledi:

"O şirketler Alman sahipli olmakla beraber birer Türk şirketidir. Kimisinin yarım asırdan beri geçmişi vardır. Burada isim vermek istemiyorum ama o şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda hiç Alman şirketi olarak düşünmez, Türk şirketi olarak düşünür.

"O bakımdan burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek bu tür açıklamalardan uzak durulması lazım. İşin esası çok net. Herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Türkiye güvenli bir ülkedir. Almanya ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir."