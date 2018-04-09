Doğu Guta'ya kimyasal saldırı ile ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Rejimin yaptığı vahşet, kabul edilemez" dedi. Yıldırım, "Doğ Guta'dan çıkarılıp El Baba'a gönderilenlerin sayısı 10 bine ulaştı" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Herkes sandıkta boyunun ölçüsünü alır" diye konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ve Afganistan ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı.Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçıların Hatay ziyaretiyle ilgili sözlerine iliişkin olarak, ''Niye bu kadar keskin tepki gösterdi anlamak mümkün değil. Afganistan’daki kahraman subaylarımızla bir araya geldik. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilir. Kendi gidemediği için herhalde, bir sıkıntı içerisinde bunun verdiği bir eziklik var. Sanatçılarımızın askerlerimizle bir dayanışma içerisinde olmasını çok ağır bir dille eleştirmesi hiç doğru olmamıştır. Kılıçdaroğlu’nun siyaset üretememesinin, geleceğe yönelik kucaklayıcı mesajlar verememesinin ruh halini olumsuz etkilediğini düşünüyorum "dedi.

Son dönemde çok konuşulan Afgan göçmenlerle ilgili de konuşan Başbakan Yıldırım'a sorunun İran’dan değil menşei ülkelerdeki sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti. Yıldırım, "Son bir yıl içinde doğu sınırlarından girişlerin sayısı 146 bin. Bunlar içinde Afganistan’dan gelenlerin sayısı ise 50 bin civarında. Afganistan terörün bitirilmesi konusunda kapsamlı ve kararlı bir politika uygulamaya başladı. Çok operasyon yapıyor. Bu da göçü tetikliyor. Çok da seçici olmuyorlar. Ama biz gelenlerden terörle ilgili olanlarını geri gönderiyoruz. Gitmeyenlerin hayatlarının daha düzgün olması için tedbir alıyoruz. Iğdır’da bir kamp kuracağız. Çalışmasını başlattık. İran üzerinden gelenlerin barınacağı bir kamp. Burada ciddi ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Çipras'a tepki: Darbecilere niye değinmiyor acaba?

Başbakan Binali Yıldırım’a, Türkiye’de yakalanıp tutuklanan Yunan askerleriyle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Çipras'ın ''İnsani konular şantaj malzemesi yapılamaz'' sözleri hatırlatıldı. Binali Yıldırım, Türkiye’deki darbe girişimine katılanların Yunanistan’da olduğunu hatırlattı, ''Oraya niye değinmiyor acaba?'' diye sordu.Yıldırım ''Onlar Türkiye’de darbe yaptılar. İnsanları öldürdüler. Darbe yapanlar ülkeye zarar verdi. Şimdi bu askerler yargıda. Yargı gereğini yapacak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yargılama sürecine bizim dahlimiz olamaz” diye konuştu.