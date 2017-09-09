Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de (7)

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ, İŞADAMLARINA ANLATTI

Başbakan Binali Yıldırım, hastane açılışının ardından Torbalı Ticaret Odası ile Torbalı Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği \'Güçlü ekonomi, güçlü İzmir, güçlü Türkiye\' toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım, Kültür Merkezi\'ndeki yemekli toplantıya geçmeden, aynı Kültür Merkezi\'nde yapılan Orkun Güzel ve Ayşenur Orskaya\'nın nikah törenine katıldı, şahitlik yaptı.

Toplantıda işadamlarıyla buluşan Başbakan Yıldırım, İzmir İktisat Kongresi\'ne değinip \"Ortak aklın hakim olduğunu gördük. Bugün de siyasi ve ekonomik hamlelerimizde çok yönlü, ileri bakışı olarak akla verdiği önem bize, geleceğimize ışık tutuyordu. Bu Türkiye, bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip. En dinamik nüfusa sahip ülke. Dev projeler geliştirmiş, ağırlıklı yatırımlarla güçlü kamu maliyesi olan Türkiye\'den bahsediyoruz. 15 yılda siyasi istikrar ve uygulanan gerçekçi politikalar vesilesiyle Türk ekonomisi artık eski yıllarını kırılganlığını geride bıraktı. Bunu defalarca ispat etti. Dünyanın en güçlü büyüme performansı gösteren ekonomilerinden birisi Türkiye. Ancak bu yeterli mi, elbette değil. Sürdürülebilir kapsayıcı büyümenin devamlı hale gelmesi lazım\" dedi.

\'TÜRKİYE DÜNYANIN TAM MERKEZİ\'

Türkiye\'nin dünyanın tam merkezinde olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Ekonomide neler yaptık. Avrupa\'dan, Uzak Asya\'ya kadar en dinamik ekonomiye, nüfusa sahip Türkiye, medeniyetlerin buluştuğu Asya ile Avrupa\'nın bir araya geldiği bu topraklar, dünyanın tam merkezine oturdu. Bu yeni değil. Neden? Türkiye\'den üç saatlik bir uçuşla 56 ülkeye varabiliyorsunuz. Avustralya\'da bir şehirden bir şehire gitmek 5 saat. Önemli olan etrafınızda kim var. Coğrafya nedir. Bu bahsettiğimiz coğrafyada 1.5 milyar insan yaşıyor. 30 trilyonluk yıllık ekonomik süreklilik var. Anadolu toprakları dünyanın tam merkezindedir. Türkiye\'nin sorumluluklarının farkındayız. Bunun için daha fazla katma değer üretip, üst basamaklara tırmanan bir ekonomi için orta ve uzun vadeli planlarımız var. Türkiye\'nin gelecek 15 yılındaki öngörüsünü buna göre şekillendiriyoruz. Ulaştırma, alt yapı teknolojileri alanında 100 milyar doların üzerinde Türkiye yatırım yapacak. Hükümetimizin en çok önem verdiği konuların başında doğrudan yatırımların desteklenmesi geliyor. Geçtiğimiz dönemde ülkemizde yatırım yapacak olan yerli küresel yatırımlara için yasal ve kurumlara engellerin hepsini ortadan kaldırdık. Bu kararın sonucunda doğrudan küresel yatırımları yerel yatarımlar da artışlar görüyoruz\" dedi.

2002 ile 2017 Haziran dönemi arasında Türkiye 186 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girdiğini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Türkiye\'de faaliyet gösteren firma sayısı 5 bin 321, bugün bu sayı 55 binin üzerinde. Bu sırada bizim şirketlerimiz Türk şirketleri de boş durmuyor, özellikle müteahitlerimiz ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bacalı sanayi büyürken, bacasız sanayi 15 Temmuz\'un tahribatını yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Turizmin canlandığını görmekteyiz. 2017 yılında yabancı turist sayısı ilk altı ayda 2016 yılının üzerine çıktı. Yüzde 14.5 artış var. Alçak darbe girişimi sadece demokrasimize istiklalimize karşı değil, aynı zamanda ekonomimize karşı da yapılmış darbe girişimi oldu\" diye konuştu.

\'DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜK\'

Türkiye\'nin dünya ortalamasının üzerinde büyüdüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Geçen yıl üçüncü çeyrekte küçüldük. ABD seçimleri, 15 Temmuz ve gelişen ülkelerdeki dövizdeki dalgalanma Türkiye\'yi olumsuz etkiledi. Bütün bunlarını yanında dünya ortalamasının üzerinde büyüdük. Avrupa büyümesinin neredeyse iki katına ulaştık. 2017 yılını boş geçirmemek için seri bir şekilde tedbirler aldık. 250 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Bugün 322 bin firma yararlandı. Bunun yüzde 90\'ı KOBİ ve ödenen miktar 206 milyar lira. Bu orta ve küçük ölçekli sanayi tesisleri başta olmak üzere, ekonomimiz için önemli bir can suyu. Bunun sonuçlarını gördük. 2017 büyümesi yüzde 5, ikinci çeyrekte bundan daha fazla olacak. İç talebi hareketlendirmeye yönelik tedbirlerimiz oldu. KDV indirilmesi, gayrimenkul satışlarında oranların düşürülmesi, hızlı kararlar alarak ekonomiyle ilgili kriz gelmeden tedbirin aldık. Ciddi sıkıntılara yaşamadan özellikle 2017 yılının ilk çeyreğini kazasız, belasız, hasarsız atlattık. Ekonomiye ilişkin öncü göstergelere baktığımızda 2017 yılının kalan kısmını da büyümenin artarak devam edeceğini görüyoruz. Bundan sonra odaklanacağımız şey, teknoloji ve insana bugünden yarına hazırlanıyoruz\" dedi.

Türkiye\'de yaş ortalamasının 31 olduğunu, doğuya gidildiğinde 21\'e düştüğünü anlatan Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

\"Gelişmiş ülkelerini böyle bir kaynağı yok. Eğer bu kaynağı yerli yerinde kumlanırsak, terörde, orda, burada tüketmezsek, bizim önümüzde kimse duramaz. Gazı, petrolü olanlar var ama sefalet var. İnsan olmayınca olmuyor. Biz hep insanı merkeze koyduk. Osmanlı\'yı cihan devleti yapan bir söylem. Gelişmiş ülkelerde yaşanan krizlerin arkasında insanların ihmal edilmesi var. İnsanın makine gibi görülmesi var. Gençlerimiz, insanımıza yatırım yapacağız, Torbalı sanayinin üretimin üssü haline geliyor. Son 9 yılda dünya ekonomisinde zorlu dönem geçti. Yavaş yavaş büyüyor. Bu yıl değerlendirme kuruluşları küresel büyümesiyle yüzde 3.5 seviyesine çıkardı. Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkili olan ekonomilere baktığımızda olumlu gelişmeler görüyoruz. Bu olumlu gelişmelere Türkiye\'de olumlu yansıyor. Yansımaya da devam edecek. Vizyon sahibi iş dünyanın ülkemizin refahı için en önemli güç olduğunu biliyoruz. İş dünyamızdan istediğimiz, yatırım, üretim konusunda daha cesur davranmalarıdır. Yatarım yapacaksınız, arkanızda devlet var, hükümet var, Hiç merak etmeyin, gereken destek hem burada, hem de doğuda cazibe merkezleri projeleriyle sizlerle beraber olacak. 2010 yılından beri her yılı ortalama 941 bin vatandaşımıza iş sağlıyoruz. Bu kadar iş sağlıyoruz da niye işsizlik yüzde 10 küsür. Her yıl iş gücüne bir milyon insana katılıyor. Daha fazla iş gücüne katılım varsa, istihdam daha fazla olması ylazım. Daha fazla üretim yapacağız. Saratacağız. Ekmeğimizi büyüteceğiz\" dedi.

ÜLKEMİZİN KONUMU ETKİLİYOR

Türkiye\'de neden hala faizler yüksek sorusunu da yönelten Başbakan Binali Yıldırım, \"Maalesef ülkemiz, bulunduğu konumu itibariyle etrafında istikrarsızlığın hakim sürdüğü ve yönetim boşluklarından kaynaklarını had safhada çıktığı bir yerde, bu bizim olumsuz tarafımız. Dolayısıyla dış değerlendirmeler, küresel yatırımcılar karar verirken bundan etkileniyorlar. 15 Temmuz\'u başka ülke yaşasaydı belini doğrultamazdı, ama bizimi milletimiz 15 Temmuz\'u yaşadı, iki gün sonra normal yaşama döndü. Bir ay boyunca demokrasi nöbetleriyle ülkeye, bayrağına, istiklaline sahip çıktı. Bankacılık sektörünün sağlam yapısını sürdüreceğiz, yapısal reformları ülkemiz için ekonomimizin geleceği olmazsa olmaz görüyoruz\" dedi.

Ege ve İzmir ekonomisini de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Ege, İzmir çiçek açmış kiraz ağacı gibi. Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Fabrikalar ve işçilerimiz, vardiya vardiya ürünleri limanlara gidiyor. 15 yılda Türkiye ekonomisi gibi Ege ve İzmir\'de önemli gelişmeler sağladık. 2002 yılında Ege\'de toplam ihracat 4 milyar dolar. Bugün 14.5 milyar dolar. 2002 yılında İzmir ihracaat 3 milyar doların altında. Şu anda ne kadar, 8 milyarın üzerinde, 8.3 milyar dolara çıkmış. Bir taraftan İzmir\'de özel sektör üretimi arttırırken, diğer yandan da önemli yatırımlarla İzmir, Ege ekonomisini ön plana çıkartıyoruz. Ekonominin olmazsa olmazı lojistiktir, taşımadır. İzmir İstanbul otoyolu hızla devam ediyor\" şeklinde konuştu.

TEK YÜREK OLACAĞIZ

Teröre karşı amansız mücadele ettiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"FETÖ alçak darbe girişiminden sonra PKK ile amansız mücadelesinden sonra bunların ağa babaları, destekçileri Türkiye\'nin dost bildiği ülkelerde yatıp kalkıp Türkiye\'yi kötülüyorlar. Dışarı gitmeye de gerek yok. İçerde de kötülüyorlar. Türkiye\'yi kötülemenin kime ne faydası var. Herkes siyasetini yapacak ama, dışarıya karşı teke yürek, tek bilek olacağız\" dedi.