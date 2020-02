Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de (3)

\'YEMYEŞİL İZMİR İÇİN\' FİDAN DİKTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar Selvili Mahallesi\'nde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım\'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu\'nun açılışının ardından \'Yemyeşil İzmir için hepimiz seferberiz\' adıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Geçen yılın Temmuz ayında çıkan orman yangınında kül olan bölgedeki fidan dikim töreninde ilk olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuştu. Bakan Eroğlu, \"İzmir\'in suyu yoktu, Gördes\'ten suyu biz getirdik. Ulaştırma Bakanlığı\'ndan sonra en çok yatırımı bakanlığımız yaptı. Yemyeşil bir İzmir için daha güzel bir İzmir için buradayız. Orman teşkilatı İzmir\'de çok çalışıyor, 98 milyon fidan toprakla buluştu. Yangınlardan sonra birileri çıkıp, \'Birilerine peşkeş çekecekler\' dedi. Yanan alanların 1 metrekaresini bile başka amaçlarla tahsis etmiyoruz. 1 yıl içinde yanan alanlar tamamen ağaçlandırılıyor\" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Yıldırım, \'Milletin adamı Binali Yıldırım\' sloganları eşliğinde konuşmasına başladı. Yıldırım, \"Güzel toprakları daha yeşil hale getirmek için fidanları toprakla buluşturuyoruz. Fidanlar ülkemizin geleceği için birer taze umut ve heyecan veriyor. Her orman yandığı zaman ciğerimiz yanıyor. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmamız lazım. Yanlışa göz yummamamız lazım. Bilim teknoloji artıyor, köylerdeki nüfus şehirlere gidiyor. Bunlar doğal kaynaklarımıza tehdit oluşturuyor. Büyümeye, kalkınmaya, barajlara, binalara, köprülere \'Evet\'; ancak bunları yaparken, Cenab-ı Hakk\'ın bize bahşettiği tabiata, ormanlarımıza da dikkat edeceğiz. Oralara da gözümüz gibi bakacağız. Gelecek nesillerin hakkına halel getirmeyeceğiz. Hava kirliliği, iklim değişikliği önemli sorun, dünyamızı tehdit ediyor. Bu tehlikeli gidişin artık tersine çevrilmesi lazım. Biz bu bilinçle sorumlulukla hareket etmek mecburiyetindeyiz\" diye konuştu.

\'BÜYÜK ÇALIŞMALAR YAPTIK\'

İktidarda oldukları sürede orman varlığını geliştirmek için büyük çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Çevreyle ilgili aynı şekilde önemli projeleri hayata geçirdik. Çevre dostu yatırımlara dikkat ediyoruz. Artık hidrolik enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisini daha fazla kullanıyoruz. Ülkemizin geleceğini, doğal gaza bağımlı halde inşa edemeyiz. Daha temiz bir çevre için güzel Türkiye’miz için ne yapsak azdır. Türkiye\'nin daha yeşil, çevresiyle barışık olması hepimizin arzusudur. Bizim inancımızda, kültürümüzde ağaç dikmek çok önemlidir. \'Eğer kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikmeyi ihmal etmeyin\' diyen bir dinimiz var. Hepimizi yaşadığımız dünyayı güzelleştirmeye mecburuz. Tabiat da bakım ve sevgi istiyor. Dünyada kuraklık, iklim değişikliği sebebiyle orman varlığı azalırken, Türkiye\'de son 15 senede orman varlığı artmaya devam ediyor. Daha yeşil bir Türkiye için İzmir için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 15 yıl içinde 4 milyar 39 milyon yeni fidan diktik. 2002 yılında 175 tane korunan alan vardı şimdi 557 korunan alan var. 2003 yılında 33 milli parkımız vardı, şimdi 43 milli parkımız var. 16 tabiat parkımız vardı, 225 tabiat parkımız var. Bizim farkımız; tabiatı, mahlukatı Rabb\'imizin bize emaneti olarak görüyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz.\"

7 BİN 500 TESİS

15 yılda 7 bin 500 tesisi ülkeye kazandırdıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"16 yılda 207 tane içme suyu tesisiyle vatandaşlarımıza kaliteli su içme imkanı sağladık. Ülkemizin en büyük serveti ormanlardır. Ormanlarımızı bitki örtümüzü korumak konusunda hepimize görev düşüyor. Ormanlarımız için en büyük tehlike yangındır. Yangınlar ormanın verimini tehdit ediyor. Hava ve su kaynaklarını beraberinde götürüyor. Yangında sadece ağaçlar yanmıyor, ne var ne yok bütün canlılar yok oluyor. Ülkemiz orman yangınları konusunda riski yüksek bir ülke. Kıyı kesimimizdeki 12 milyon 500 hektarlık orman alanımız her zaman risk altındadır. Orman yangınlarının trafik kazalarında olduğu gibi yüzde 87\'si ihmalden, dikkatsizlikten, insan hatasından kaynaklanıyor. Piknik yapıyoruz, mangal yakıyoruz ne oluyor? Unuttuğumuz bir ateş koca bir ormanın yok olmasına sebep oluyor. Orman yangınlarını önleme konusunda hepimize görev düşüyor. Ağaç dikmekten daha güzeli, dikilen ağaçların yetişkin olmasını sağlamak, yangında yok olmasının önüne geçmektir. Bu ormanlar bizim geleceğimiz.\"

\'SON BAŞBAKANIM AMA İZMİR\'E BORCUM BİTMEDİ\'

İzmir\'e çok şey borçlu olduğunu, son başbakan olsa da hizmetlerin süreceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Hiç merak etmeyin, İzmir\'e çok şey borçluyuz. İzmir beni bağrına bastı, milletvekili yaptı, bakan yaptı, yetmedi başbakan da yaptı. Allah sizden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti\'nin son başbakanı olarak 24 Haziran\'da görevimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız; ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmir’deyim. İzmir\'e hizmetim devam edecek. Çünkü İzmir benim evim. Benim vatanım, vatanımın en güzel köşesinden bir yer. İzmir\'in efelerinden, yiğit insanlarından, yiğit kadınlarından bir söz almak istiyorum. 24 Haziran\'da yeni bir döneme zafere hazır mıyız? Destan yazacak mıyız? Hizmet yolunda daha çok çalışacak mıyız? İzmir\'in her şeyin en güzelini hak ediyor. İzmir kurtuluşun demokrasinin şehri. Türkiye\'nin Avrupa\'ya dünyaya açılan marka şehri\" dedi.

Başbakan Yıldırım\'ın konuşmasından sonra orman yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta helikopter ve uçak gibi hava araçları da kullanıldı. Törende Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler fidan dikti.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI