Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de (7)

BAYRAMİÇLİLERE SESLENEN YILDIRIM: SİZE ENİŞTENİZLE BERABER GELDİM

Başbakan Binali Yıldırım, Ezine\'deki programının ardından Bayramiç\'e geçti. \'Bayramiç\'in eniştesi\' olarak bilinen eski Başbakan Yıldırım Akbulut da Başbakan Yıldırım\'a eşlik etti.

Yıldırım Akbulut Meydanı\'ndaki programda önce eski Başbakan Akbulut, kısa bir konuşma yaparak, kente kendi döneminde yaptığı hizmetlerden bahsetti. Akbulut\'un ardından hitap eden Başbakan Yıldırım, \'Size eniştenizle beraber geldim\' diyerek, şöyle konuştu:

\"Bugün burada değerli Başbakanım, aynı zamanda hemşerim, sizin enişteniz Yıldırım Akbulut başbakanımla beraberiz. Siz Bayramiçliler enişteleri çok seversiniz biliyorum. Bayramiç ile kucaklaşmaya geldik. Sizlere milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim. 1915\'te Çanakkale bütün dünyanın güçlerinin bir araya geldiği saldırıya uğradı. Çanakkale Destanı\'yla Türkiye\'yi ayağa kaldıran büyük şair Mehmet Akif\'tir, onun ruhudur. İstiklal şairimiz Mehmet Akif burada, sizin bu güzel ilçenizde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar çocukluk yılları burada geçti. Mehmet Akif\'in doğduğu ev, öyle inanıyorum ki, Çanakkale şehitlerinin huzuruna gelen binlerce, yüz binlerce vatan evladı tarafından ziyaret edilecek. O evi, tekrar yeni baştan yapan ve Bayramiç\'in değerine değer katacak şekilde kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 Mart\'larda, 24-25 Nisan\'larda milyonlarca insan Çanakkale\'ye gelince mutlaka Mehmet Akif Ersoy\'un doğduğu Bayramiç\'e gelerek, onun mekanını ziyaret edecek.\"

\'EVLADINI ŞEHİT OLMAYA GÖNDEREN COĞRAFYAMIZA SELAM GÖNDERİYORUM\'

Konuşmasında Çanakkale şehitlerini de anan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Çanakkale\'de yatan kahraman şehitlerimizi gelmiş geçmiş bütün memleket için güzel işler yapmış ecdadımızı rahmet ve şükranla selamlıyorum. Bu topraklara evladını şehit olmaya gönderen bütün coğrafyamıza selam gönderiyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Biraz sonra evinin açılışını yapacağımız Mehmet Akif Ersoy\'u rahmet, şükranla, minnetle anıyorum. Ne diyor İstiklal Şairi; \'Sen ki, a\'sara gömülsen taşacaksın...Heyhat, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.\' İşte bugün bu his ve duyguyla yatan şehitlerimize borcumuzu ödemek üzere gece gündüz demeden Türkiye ve Çanakkale için çalışıyoruz. Bir yandan ülkemizin baş belası olan terörle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye\'yi, Çanakkale\'yi büyütmenin derdine düşmüşüz. 15 yılda 1 Türkiye\'yi 3 Türkiye\'ye büyütmüşüz. Bunu yaparken de ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, bölücü terör örgütlerine, FETÖ terör örgütlerine de göz açtırmadan mücadelemiz sürüyor. Bu topraklardan kökleri kazınıncaya kadar kararlı mücadelemiz devam edecek. Allah\'ın izniyle bu terör belasını milletimizin gündeminden düşüreceğiz. Allah bizi şehitlerimizin yollarından ayırmasın.\"

Başbakan Yıldırım, \'milli şuur\' vurgusu da yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Çocuklarımız gençlerimiz Çanakkale\'ye geliyor. Milli şuuru anlamak, bu toprakların hangi bedelle vatan olduğunu anlamak için geliyorlar. Ama onlar geldiğinde Çanakkale\'ye, İstiklal Savaşımıza ruh veren, bizim İstiklal Marşı\'mıza heyecan ve ruh veren Akif gibi büyük şahsiyeti de, doğduğu yeri de, çocukluğunun geçtiği yeri de öğrensin, Bayramiç\'e gelsin istiyoruz. Kültürümüzü, değerimizi yaşatalım istiyoruz. Biz değerlerimizle güçlüyüz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Bu değerlerimizle inşallah geleceğimizi de inşa ediyoruz. Bu eserlerle ecdadı tanımayan, ecdada Fatiha okumayan vatan evladı kalmasın istiyoruz. Mehmet Akif\'in babası imamdı burada biliyorsunuz. Onun görev yaptığı camiyi de tekrar restore ediyoruz. Yapılan bu eserler Bayramiç\'e, Çanakkale\'ye hayırlı uğurlu olsun. Çanakkale bizim gururumuz, Çanakkale İstiklal harbinin temellerinin atıldığı yerdir. Çanakkale Geçilmez dedik ve yedi düveli Çanakkale\'de durdurduk\"

ÖĞRENCİLERLE İSTİKLAL MARŞI\'NI OKUDU

Konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım; eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan ve AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz\'le beraber kurdeleyi keserek, Mehmet Akif Ersoy Evi\'yle tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Törene katılanlarla birlikte yürüyerek, Mehmet Akif Ersoy\'un Evi\'nin önüne gelen Başbakan Yıldırım, burada Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin arasına girip, müzik öğretmeni Hakan Çelik nezaretinde İstiklal Marşı\'nı okudu. Öğrencilere satranç takımı da hediye eden Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy\'un evini gezdi. Bayramiç Belediye Başkanı Arslan, Mehmet Akif Ersoy\'un evinin fotoğrafını Başbakan Yıldırım\'a sundu.

KENTTEN AYRILDI

Bayramiç Belediye Başkanı Arslan\'ı makamında ziyaret eden Başbakan Yıldırım, kentten ayrıldı. Yıldırım, helikopterle il merkezine oradan da uçakla Ankara\'ya gitti.



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