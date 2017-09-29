Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de (6)

YILDIRIM: SÜLEYMANİYE VE ERBİL\'E YAPILAN BÜTÜN UÇUŞLAR SÜRESİZ İPTAL

Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugün, saat 18.00 itibarıyla Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye\'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'nde restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Evi\'nin açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Yıldırım, konuşmasının ardından Kuzey Irak\'ta düzenlenen \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Erbil ve Süleymaniye\'ye yönelik alınan uçuşları durdurma kararı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılacak uçuşların, bugün saat 18.00 itibariyle süresiz iptal edildiğini duyuran Yıldırım, \"Bildiğiniz gibi Kuzey Irak bölgesinde bir referandum gerçekleşti. Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye\'nin bütün uyarılarına rağmen bu referandumu Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında, bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi\'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e sefer yapmayacağız\" diye konuştu.

\'PEYDERPEY ATACAĞIMIZ ADIMLARI PAYLAŞACAĞIZ\'

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olanlar varsa bölgeye özel uçak gönderilebileceğini de belirten Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz, seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye\'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.