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Dünya

Başbakan Binali Yıldırım Belarus Başbakanı ile görüştü

İstanbul, 14 Şubat  (DHA) –  Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Minsk’te, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile görüştü

14 Şubat 2018 20:10

İstanbul, 14 Şubat  (DHA) –  Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Minsk’te, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile görüştü. İki Başbakan, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.
Türkiye’den Belarus’a başbakan seviyesinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:
“Bu ziyaret iki ülke arasında olan ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Bugün Sayın Başbakan Kobyakov ve heyeti ile çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Belarus arasındaki ticari faaliyetleri bütün boyutlarıyla ele aldık ve değerlendirdik.
“Sayın Başbakan\'ın da ifade ettiği gibi eğitim, bilim, inovasyon, beşeri kalkınma, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun olarak arttırılması görüşmemizin ana konularını oluşturdu.”
14-15 Şubat tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak için Belarus’ta bulunan Yıldırım’ın iki ülke arasında yapılacak bir dizi anlaşmaya da imza atması bekleniyor.
Başbakan Yıldırım’ın Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa görüşmesinin ardından, iki ülkenin heyetleri arasında görüşmeler yapılacak, ayrıca Başbakan Yıldırım Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek.
Yıldırım, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile görüşecek.

Görüntü dökümü: 
- Başbakan Yıldırım ve Belarus Başbakanı Kobyakov\'un ortak basın açıklamasından görüntüler

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