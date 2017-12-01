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Başbakan Binali Yıldırım 'Ayla' filmini izledi

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 'Ayla' filmini, Kore gazileriyle izledi

01 Aralık 2017 15:41

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \'Ayla\' filmini, Kore gazileriyle izledi.
Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Çukurambar\'daki bir alışveriş merkezindeki sinemaya geldi. Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, birlikte sinema salonuna geçti. Başbakan Yıldırım ve eşi, daha sonra salondaki 68 Kore gazisi ve yakınlarıyla Kore Savaşı sırasında yaşanan olaydan esinlenilerek çekilen \'Ayla\' filmini seyretti. Filmi izleyenler arasında, yönetmen Can Ulkay, oyunculardan İsmail Hacıoğlu ve Murat Yıldırım ile Kore Cumhuriyeti\'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo da yer aldı.

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