Başbakan Binali Yıldırım, AKP MYK listesini açıkladı

AKP'de MKYK listesinin kongre günü belli olmasının ardından bugün de Merkez Yürütme Kurulu listesi açıklandı. Buna göre 65. hükümeti kuran Başbakan Binali Yıldırım, partisinin siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Hayati Yazıcı'nın getirildiğini açıkladı. Yeni MYK'da Abdulhamit Gül Genel Sekreter olarak görev yapacak.

İşte AKP MYK listesi:

- Siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hayati Yazıcı

-Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş

- Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Sorgun

- Tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

- Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Mehdi Eker

- Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Öznur Çalık

- Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erol Kaya

- Ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şaban Dişli

- Sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Müezzinoğlu

- Mali ve idari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz

- Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nükhet Hotar

- İnsan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yasin Aktay

- Çevre, şehir ve kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan

- Genel Sekreter: Abdulhamit Gül