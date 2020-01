Başbakan Yıldırım: Allah da bizden yana, millet de...

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzdeki 2023 sürecinde inşallah bölgesel uçağımızı semalarımızda uçuracağız. Kuyruğunda Türk malı yazan uçağımızı uçuracağız" dedi. Yıldırım, "Allah bizden yana" tezahüratı yapan partililere, "Gençler hiç merak etmeyin Allah da bizden yana, millet de..." karşılığını verdi.

"Terörden sonra yapmamız gereken birkaç iş var. Bir tanesi teröre mali destek veren belediyelerin hesabını görmek" diyen Yıldırım, "Devletten parayı alacaksınız, yol yapmak için, park yapmak için, sosyal destekler yapmak için. Bu kaynakları çeşitli yollarla, hileyle, düzenbazlıkla terör örgütüne aktaracaksınız. Yemezler. En kısa sürede devletin verdiği kaynakları millet için kullanmayan bu yerel yöneticilerden bunun hesabını soracağız. Burundan fitil fitil getireceğiz" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ne tedbir alırsanız alın, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın. Ama insan hatasını ortadan kaldıracak bir makine henüz icat edilmedi. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kendi hayatını düşünmesen bile sorumluluğunu aldığın insanların hayatını düşünmek zorundasın. Önümüzde bayram var.

Kazaların önümüzde bayram var. Vatandaşlarımıza hep bir şey söyledim. Kaymak gibi yollar yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Siz siz olun, kurallara uyun. Çünkü yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bu kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 65. Hükümet’i kurduğumuz günden bu yana yaklaşık 1 ay oldu. Yarın 1 ayımızı tamamlıyoruz. Türkiye’nin meselelerini çözmek için canla başla, hükümet olarak, bakanlarımız olarak, meclis grubumuz olarak çalışıyoruz. Daha önceki hükümetlerdeki gibi birinci önceliğimiz demokrasiyi geliştirmek, hukuk devletinin yerleşmesini sağlamak, vatandaşımızın refahını, mutluluğunu sağlayacak tedbirleri almak. Hükümetimiz ve bütün kurumlarımız heyecanla Türkiye’yi daha da ileri götürmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Kütahya’da yerin 500 metre altında hayatını kara elmasla kazanan madenci kardeşlerimizle iftar sofrasında birlikte olduk.

Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Gerek Tunçbilek’te, Tavşanlı’da, Kütahya’da vatandaşlarımızın gece yarısı olmasına rağmen heyecanı, coşkusu, bizi sıcak şekilde karşılamaları dikkate değerdi. İşte AK Parti bu. Farkı bu. AK Parti geçmişten aldığı tecrübeyi geleceğe taşıyan bir partidir. Bir Türkiye partisidir. Onun için bu partiyle ne kadar övünsek yeridir diye düşünüyorum.

Vatandaşlarımız bizleri bağrına bastı, sevgileriyle, samimiyetleriyle bize doğrusu güç verdiler. Ülkemiz için çok daha güzel işler yapmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırladık. Yine geçen hafta, 2001’den bugüne merkezi yönetimde, taşra teşkilatında bütün öncü kadrolarıyla iftar sofrasında bir araya geldim. AK Parti’nin kuruluş felsefesini ve siyasetini bir kez daha konuştuk. AK Parti hareketinin bir refah hareketi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

AK Parti il başkanlığımızın geleneksel iftarına katıldık. İzmir’de şehit aileleriyle ve gazilerimizle bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızla hafta sonu Burgazada korvetini denize indirme, Kınalıada korvetini kızağa indirme törenine katıldık. Gurur duyduk, göğsümüz kabardı. 74 harekatında bizi yüzüstü bırakanlar bugün Türkiye’nin bu alanda, savunma ve caydırıcılık alanında kat ettiği mesafenin o günlerde yaşadığımız sıkıntıların bize öğrettiği tecrübeden geldiğini herkes anlamıştır.

"2023 sürecinde kuyruğunda

Türk malı yazan uçağımızı uçuracağız"

Savunma sanayine son 14 yılda aktardığımız kaynak miktarı tam 30 milyar dolar. Peki ne yaptık? Yerlileştirme ve millileştirmeye önem verdik. Yerlileştirme tek başına yetmez, millileştirme de çok önemli. Her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de yeterliliğimizi artırmamız, güvenlik için olmazsa olmazdır. Kendi insansız hava aracımızı artık yapabiliyoruz. Şimdi teçhizatlı, silah donanımlı olanını yapmaya başladık. Tankımızı yapıyoruz, milli piyade tüfeğimizi yapıyoruz, yetmez, bölgesel uçak projesini yapıyoruz. Helikopterlerimizi yaptık, uçuruyoruz. Yerlilik oranını yüzde 20’den aldık, 60’ın üzerine çıkardık. İşte Türkiye’nin gelişmesi bu. Güçlü millet, güçlü orduyla ancak mümkündür. Türkiye’yi güçlendiriyoruz, ordumuz da güçleniyor, dostlarımıza güven veriyor, düşmanlarımıza da korku salıyor. Bundan sonra yapacaklarımız bununla sınırlı değil. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ve önümüzdeki 2023 sürecinde inşallah bölgesel uçağımızı semalarımızda uçuracağız. Kuyruğunda Türk malı yazan uçağımızı uçuracağız.

Gençler izin verin de şu işimizi bir aradan çıkaralım. Ondan sonra sınırsız tezahürat serbest. Keza 2018’in sonunda tamamen yerli kaynaklarla, yerli akıl teriyle, alın teriyle yapılmış uydumuz da gökyüzünde olacak. Türkiye bölgesinde güçlü olmak ve kalmak zorunda. Zira etrafımızda bize bel bağlamış birçok ülke var.

Okullar tatile girdi. 18 milyon yavrumuz karnelerini aldılar ve güzel bir tatili hak ettiler. Ayrıca onları yıl boyunca yetiştiren bir milyona yakın öğretmenimiz de böylece yaz tatiline girmiş oldu. Bu yavrularımızın heyecanını yaşamak için başka bir şey yaptım. İstanbul’da okuduğum sınıfı görüp orada hemşehrilerimle, güzel öğrencilerle çok güzel anlar yaşadım. Büyükşehire gelip, büyükşehirde öğrenciliğin ne kadar zor olduğunu bir kez daha yaşadım.

Bir hatıram oldu. Ortaokulda okurken, son sınıfta ben öğretmen okuluna gitmeye karar verdim. Çünkü burada amcalarımın yanında kalıyorum, bir yatılı okula gidip meslek kazanmayı kafaya koymuştum. Sınava iki gün kala sınav kağıdını alacağım, dediler ki “Müdür senin sınav kağıdını vermedi.” Hasan Çelik, Rizeli. Gittim, biraz böyle sert mizaçlı. Asık yüzlü. Bizim Hayati Bey’e biraz benziyor. Öyle bir güzel gönlü var ki... O ciddi ve sert mizacın arkasında müthiş bir insan sevgisi var, tıpkı Hayati Yazıcı gibi. “Sen dedi, öğretmen mi olacaksın?” dedi. “İzninizle, öyle” dedi. Kağıdı yırttı, çöpe attı. “Beni görmüyor musun, hadi git defol” dedi. İki gün ağladım. Bizim gelecekle ilgili planımızı ortaokuldaki müdür çizmişti. Başka bir yola soktu, ondan sonrasına gerek yok. Öğretmen hakikaten çok önemli. Anneyi babayı çocukları görüyor ama zamanımızın daha çok okullarda geçiyor.

"Allah da bizden yana, millet de..."

Tüm yavrularımızı geleceğe hazırlamak için fedakarca gayret eden bütün öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onları da unutmayalım dedik, pazar günü ilk defa Çankaya Köşkü’nün bahçesinde 81 ilden gelen öğretmenlerimizi bir araya getirdik.

Türkiye’nin her bölgesinde güçlü parti olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin tüm şehirlerine, köylerine tam bir adaletle hizmet götürmenin onurunu yaşıyoruz. Hiçbir bölgeyi diğerinden asla ve asla ayırmadık. Bu yüzden değerli arkadaşlar AK Parti bütün Türkiye’nin partisidir. Bütün vatandaşlarımızın partisidir. Sadece oy verenlerin değil, her vatandaşın hukukunu korumayı esas edinmiştir. Etnik siyaset, bölge siyaseti yapanlar, ayrımcılık yapanlar bizim bu hassasiyetimizi asla ve asla anlayamazlar. Daima işimiz hizmet, gücümüz millet dedik. Bugünlere geldik. Her zaman Türkiye’nin birliğini her şeyin üzerinde tuttuk.

İyi ki AK Parti var. İyi ki 79 milyona ayrı gayrı demeden hizmet götüren AK Parti neferleri var.

Gençler, evelallah, Allah da bizden yana, millet de bizden yanadır. Hiç merak etmeyin. Değerli kardeşlerim, demokratik istikrar ile ekonomik istikrar birlikte gelişiyor. Türkiye büyüyor, kalkınıyor.

Dünya ekonomileri gittikçe daralıyor. Her ülkede büyüme ekside. Ancak Türkiye bütün bu olumsuzluklar içinde 2016’nın ilk dört ayında dünyanın en fazla büyüyen 5 ülkesi arasına girmeyi başardı. Bu başarı bu kadroların başarısıdır. Bütün bu umut verici gelişmelerin arkası iki kelimede gizli. Güven ve istikrar. 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyoruz. Millet güçlü olacak ki devlet güçlü olsun. Devlet güçlü olacak ki millet güçlü olsun. Türkiye’nin ekonomisini şaha kaldırdık, rekor üstüne rekorları kırdık.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda karar aldık. Yakında size getireceğiz. Dedik ya, üreten, istihdam oluşturan, yatırım yapan, ihracatı artıran, pastayı büyütüp adilce paylaşan bir ekonomi. Mali disiplinden vazgeçmeden, gerçek ekonomiyi büyütecek tedbirler alıyoruz. Yatırımcının önündeki kırtasiye işlerini kaldırıyoruz. Yatırımcının önüne türkuaz halı seriyoruz.

Yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili ezber bozan düzenlemeler geliyor. Nitelikli beyin göçünü geri döndürecek tedbirler alıyoruz. Uzmanlaşmış insanlar için oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık da dahil olmak üzere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Türkiye’ye daha fazla yatırımcı gelmesini, iş yapmasını sağlayacağız.

"Teröre mali destek veren

belediyelerin hesabını göreceğiz"

Önem vereceğimiz diğer bir alan da tarım sektörü. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her zaman stratejik sektör olmaya devam ediyor. İklim değişikliğinin çok büyük boyutlara ulaştığı günümüzde tarımın önemi artmaktadır.

Son 14 yılda Türkiye’de her alanda olduğu gibi tarımda da önemli gelişmeleri sağladık. Çiftçimizin yanında olduk. Bu sene biraz kuraklık olmasına rağmen fiyatlarda herhangi bir çiftçimizin aleyhine gelişme olursa Tarım Bakanımız anında müdahale edecek, gereken önlemleri alacaktır. Çiftçilerimiz rahat olsun, hasatlarını yapmaya devam etsinler.

Tarımla ilgili hedeflerimiz büyük. 2023’te 150 milyar dolarlık tarımsal üretimi hedefliyoruz. İhracat hedefimiz de 40 milyar lira olacak.

Terörden sonra yapmamız gereken birkaç iş var. Bir tanesi teröre mali destek veren belediyelerin hesabını görmek. Devletten parayı alacaksınız, yol yapmak için, park yapmak için, sosyal destekler yapmak için. Bu kaynakları çeşitli yollarla, hileyle, düzenbazlıkla terör örgütüne aktaracaksınız. Yemezler. En kısa sürede devletin verdiği kaynakları millet için kullanmayan bu yerel yöneticilerden bunun hesabını soracağız. Burundan fitil fitil getireceğiz.

“Ey ahali, ey hemşerilerim, biz hata yaptık. Siz doğrusunu yaptınız” deyin, milletin bağrına düşün. Marifet havalimanı inşaatını 99 kez yakmak değildir. Marifet vatandaşın engellerini kaldırmaktır. Vatandaşın önüne hendek, çukur kazmak değildir. Şimdi operasyonlar bitti, ikinci adımı atıyoruz. Fiziki yenileme, sosyal yenileme... Doğuya, güneydoğuya yeni zenginlik merkezleri oluşturuyoruz. Ne olacak burada? Fabrikalar yapılacak. Fabrikaları biz yapacağız. Özel sektör işletecek. Ne olacak, oradaki bütün gençlerimize daha güzel bir gelecek göstereceğiz. Oyları Amerikalılar vermeyecek, Avrupalılar vermeyecek. Kendi vatandaşına git hesap ver. Tanışık’a gidemedin, Sur’a gidemedin.

Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet olarak geçmişte de var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Yoğun bir haftaya giriyoruz. Grubumuz önünde çok önemli kanunlar var, çalışmalar var. Yeni haftada bütün grubumuza başarılar diliyorum.