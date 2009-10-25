Başbakan: Bende imam hatipliyim

Pakistan Başbakanı Gilani, ülkesindeki dini aşırılıkları önlemek için Türkiye’deki imam hatip okullarını model almak istediklerini Başbakan Erdoğan’a söyledi. Erdoğan, “Ben de imam hatipliyim” dedi.



NTV'nin haberinde Pakistan Başbakanı Yusuf Ziya Gilani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la heyetlerararası görüşmelerinde Türkiye'deki imam hatip okullarıyla ilgilendiklerini söyledi.



Pakistan'daki dini aşırılkların önlenmesinde Türk imam hatip modelinin etkili olabileceğini düşündüklerini söyleyen Gilani, bir heyet göndererek Türkiye'deki imam hatip okullarını işleyiş şekillerini inceletmek istediklerini belirtti.



Talebe olumlu bakan Erdoğan, "Bizdeki imam hatipler normal lise müfradatı üzerinden eğitim yapıyor. Ancak din konusunda da belli bazı dersler okutuluyor. Onla da normal lise eğitimi gören öğrenciler gibi istedikleri bölümde yüksek öğrenim yapabiliyorlar" dedi.



Kendisininde imam hatip mezunu olduğunu söyleyen Erdoğan, daha sonra da iktisat okuduğunu anlattı.



GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Görüşmenin bir başka önemli konusu ise iki ülke arasında güvenlik alanında yapılacak çalışmalardı.



İsrail-Türkiye arasında krize yol açan Anadolu Kartalı tatbikatına Başbakan Erdoğan, Pakistan'ı davet etti. İki ülke genelkurmayı buna ilişkin çalışma yapacak.



Görüşmede Pakistan F-16'ların Türkiye'de modernize edilmesi, Afganistan'ın dostu ülkeler girişiminin Kabil'deki seçimlerin ardından başlatılması ve bu toplantıya Çin'in de davet edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.



Türk Hava Yolları’nın Lahor'a uçuş başlatması, İstanbul-İslamabad tren seferlerinin artırılması, Pakistan'daki özelleştirme ihalelerine Türk firmalarının da davet edilmesi konusunda çalışma yapılması kararı aldı.



‘KIRGIZİSTAN’A SÖZ VERDİK’

Görüşmede Pakistan'ın 2012 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine destek talebine ise Erdoğan "Kırgızistan'a söz verdik. Size bir tahhaütte bulunamayız" yanıtı verdi.