Erdoğan: Ben de dahil siyasiler hata yapabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Mısır'daki gelişmelerle ilgili bir soruya, "Her siyasinin yanlışları olabilir benim de yanlışlarım olabilir" cevabını verdi. Toplantıda Mursi'nin Türkiye'ye sığınacak iddiasına Başbakan,"Hayır, bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmiş değil, böyle bir teklif şu ana kadar söz konusu da değil" cevabını verdi.

Başbakan Erdoğan 'ın basın toplantısındaki sorulara verdiği yanıtlardan satır başları şöyle:

Mısır'daki gelişmeler ve Mursi Türkiye'ye sığınacak iddiası



Bugün Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları toplantısında bu konuları geniş geniş ifade ettim. Halkın iradesine saygı anayasal meşruiyet içerisinde kalması kaydıyla ortaya konabilir. 4 yılda bir seçim yapılıyorsa, iki sene öncesine kadar Mısır’da bir diktatörlük vardı. 30 yıla yakın bir süre Mısır bununla yaşadı. Bir yıl önce yapılan seçimde yüzde 52 ile seçilen bir cumhurbaşkanı var. Ve bir yılın sonunda bazı gruplar ‘beğenmedik’ diyorlar. Beğenmedik diye bu defa ordu devreye giriyor. Orası da çok enteresan ordunun başındaki genelkurmay başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mursi’nin atadığı savunma bakanı. Bir diğer ilginç durum, şu anda Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen zat da Sayın Mursi’nin göreve getirdiği bir kişi. Ve böyle bir darbe gerçekleşiyor. Bunun darbeler tarihi içinde yeri vardır ama demokrasi içinde yeri yoktur olmayacaktır. Darbeler halkası içinde yer alacaklardır.

'Benim de yanlışlarım olabilir'

Mursi’yle ilgili ‘hataları vardır’ tarzı yaklaşımlar dürüst yaklaşımlar değildir. Her siyasinin yanlışları olabilir, benim de yanlışlarım olabilir. Bunun cezasını vermek bunu siyasetten men etmek bazı egemen güçlerin görevi değildir. O halkın iradesiyle tecelli eder. Halk dersini verir. O dersini almışsa tekrar halkın karşısına çıkar ya da köşesine çekilir. Bunları olumlu karşılamamız ya da alkışlamamız mümkün değil. Ama ne yazık ki ülkemizde alkışlayanlar var. Biz olumlu bakamayız.

'Duyduklarımız inşallah doğru değil'

(Mursi'nin Türkiye'den sığınma istediği iddialarıyla ilgili soru üzerine) Hayır, bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmiş değil, böyle bir teklif şu ana kadar söz konusu da değil.



Temennim odur ki, başta Sayın Mursi olmak üzere şahıslarına yönelik şu anda duyduklarımız inşallah doğru değildir. Nedir? Çok çirkin yaklaşımlarla, farklı ülkelerle istihbari anlaşmalarda bulunmak suretiyle gibi böyle bir yaklaşımdan hareketle 48 saat içinde yargılanacağına dair bazı şeyler kulağımıza geliyor. Bu bir defa tarihi bir yanlış olur, çok çok yanlış bir adım olur. Şu ana kadar attıkları adım doğru değildir. Yapmaları gereken en önemli şey en kısa zamanda Mısır’da seçime gitmeleridir. Başta Mursi olmak üzere siyasette yer almış kişileri cezaevine tıkamak değil. Açsınlar sandığı halk ya sandığa mahkum eder ya da çıkarır. Sandıktan başka yol demokrasilerde olmaz