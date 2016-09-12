Başbakan: Bazı belediyeler, bölücü terör örgütünün lojistik merkezi haline gelmiş, ödenekleri aktarmış

Başbakan Binali Yıldırım, yeni belediyelere de kayyım atanabileceğini söyledi. Yıldırım, ''Yeni atamalar tabii olabilir. Ancak ne yazık ki bazı belediyeler, bölücü terör örgütünün adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Ödenekleri bölücü terör örgütüne aktarmak gibi yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. El konulan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla birilerinin demokrasi dersi vermeye kalkmasını asla kabul etmek mümkün değildir'' diye konuştu.

ABD Büyükelçiliği'nden kayyım atan belediyelerle ilgili yapılan ''çatışmalardan endişeleniyoruz'' ve ''yeniden seçim ümit ediyoruz'' şeklindeki açıklamalarına değinen Yıldırım, ''Herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kuralların nasıl yürüyeceğini öğrenecek değiliz. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye’nin kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur'' dedi.

Yıldırım, Suriye’deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak, ''Ümit ediyoruz ki kalıcı olur. Bu anlamsız savaştan kimse kazanmamıştır. Suriye ve Irak’ta barış keyfiyet değil, mecburiyet'' dedi.

İstanbul'da bulunan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bayramlar, kardeşliklerin, dostlukların zirveye çıktığı, dargınlıkların sona erdiği müstesna günlerdir. Bu bayram inşallah, milletimizi huzursuz etmeye çalışanların ıslah olmasına vesile olur. Sınır boylarında yurdun her köşesinde milletimizin rahat bir bayram geçirmesi için gece gündüz fedakar bir şekilde çalışan bütün güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, polisimize, jandarmamıza Allah güç ve kolaylık versin. Biraz buruğuz. Gerek FETÖ, gerek bölücü terör örgütünün yaptığı alçakça saldırılar nedeniyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hiçbir güç binlerce yıl bu topraklarda aziz milleti bölmeye, ayrıştırmaya, parçalamaya gücü yetmeyecek.

''Yeni atamalar tabii olabilir. Esas şudur, belediyeler yerel yönetimler millete en yakın yönetim birimleridir. Amaçları nedir, yaşadıkları illerde, ilçelerde, beldelerde vatandaşlardan aldıkları oyla işlerini görmektir. Ancak ne yazık ki bazı belediyeler, bölücü terör örgütünün adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Ödenekleri bölücü terör örgütüne aktarmak gibi yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. El konulan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla birilerinin demokrasi dersi vermeye kalkmasını asla kabul etmek mümkün değildir.

''Yerel yönetimlerdeki görev alan belediye başkanları, meclis üyeleri, bundan böyle devletin verdiği imkanları millet için, yaşadıkları yerlerin sakinleri için harcarlarsa, bütün gayretlerini daha güzel şehirler yapmak için kullanırlarsa endişe etmelerine gerek yok. Yasalarımız neyi emrediyorsa yapmak en temel görevimizdir.

''Bölgede barış keyfiyet değil, mecburiyet haline gelmiştir. İnsanlığın görevi insanı yaşatmaktır. Özellikle ABD ve Rusya, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerini yok etme adına bulunan ülkeler Türkiye’nin dile getirdiği bu barış sürecinde daha aktif rol almaları icabet etmeleri gerekmektedir. Yeter, daha ne kadar insan ölecek?''