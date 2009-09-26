Başbakan, bayrağı yerde bırakmadı











İkili temaslarda bulundu İkili temaslarda bulundu

Erdoğan, daha yalnızca birkaç lider yerini almışken yerden Türk bayrağını aldı.Liderlerin yavaş yavaş yerlerini aldıkları sırada uzun uzun Türk bayrağına baktı. Daha sonra bayrağı katlayarak iç cebine koydu.Erdoğan, aile fotğrafında İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile Hindistan Başbakanı Manmohan Singh arasında yer aldı.Başbakan Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde bazı ülke liderleri ve IMF ve Dünya Bankası başkanları ile görüştü.Başbakan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende, İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, Güney Afrika Devlet Başkanı Jakop Zuma, Güney Kore Cumhurbaşkanı Laa Myung-bak, Avustralya Başbakanı Kevin Rodd, Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile görüşmelerde bulundu.Basına kapalı görüşmelerde bölgesel, küresel ve ikili ilişkiler ele alındı. Başbakan Erdoğan ve IMF Başkanı Kahn, karşılıklı olarak yakında görüşmelerin yapılacağını teyit etti.Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve enerji işbirliği konuları ele alındı.Görüşmede, yakın zamanda Ankara'da imzalanan anlaşmaların pratiğe yansıtılması gerekliliğinin önemine vurgu yapılırken, bu anlamda stratejik işbirliğinin daha ileri bir noktaya taşınmasının önemi vurgulandı.