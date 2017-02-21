Başbakan Başdanışmanı: Erdoğan, Dolmabahçe'deki o görüşmeden sonra FETÖ'ye operasyonu başlatacaktı

Başbakan Başdanışmanı Abdülkadir Özkan, 5 Mayıs 2007’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen ve içeriği hakkında bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmayan "sır" görüşmeyle ilgili bazı iddialarda bulundu. O görüşmeden bir ay sonra Ergenekon sürecinin başladığını hatırlatan Özkan, "Bence Sayın Büyükanıt o gün bu cemaatin devlet, emniyet, istihbarat ve ordu içinde ulaşmış oldukları tehlikeli noktayı Sayın Erdoğan’a haber verdi ve ikna etti" görüşünü öne sürdü. "2007’de Erdoğan bu örgütün devlet içerisinden tasfiye edilme operasyonunu başlatacaktı" diyen Özkan, "Ama bir ay sonra orduya ait mühimmatların bulunduğu, darbe günlüklerinin ele geçirildiği haberleri üzerinden bir kamuoyu oluşturdular. Ordunun darbe hazırlığı içerisinde olduğunu ve kendilerinin bu darbeyi deşifre ettiğini söylediler. Süreci manipüle ettiler" yorumunu yaptı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (21 Şubat 2017) Abdülkadir Özkan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Büyükanıt, Erdoğan'ı uyarmıştı"

- Ergenekon sürecinde hükümetle işbirliklerine yönelik eleştirilere ne diyorsunuz?

Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hatırlarsanız Sayın Erdoğan Başbakan olduğu dönemde Dolmabahçe’deki ofisinde dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile özel bir görüşme yapmıştı. İçeriği açıklanmadı ve Büyükanıt “Benimle mezara girecek” dedi. O görüşmeden tam bir ay sonra Ümraniye’de bir gecekonduda mühimmatlar bulundu. Sonra Poyrazköy baskını oldu ve Ergenekon süreci başladı. Bence Sayın Büyükanıt o gün bu cemaatin devlet, emniyet, istihbarat ve ordu içinde ulaşmış oldukları tehlikeli noktayı Sayın Erdoğan’a haber verdi ve ikna etti. 2007’de Erdoğan bu örgütün devlet içerisinden tasfiye edilme operasyonunu başlatacaktı. Ama bir ay sonra orduya ait mühimmatların bulunduğu, darbe günlüklerinin ele geçirildiği haberleri üzerinden bir kamuoyu oluşturdular. Ordunun darbe hazırlığı içerisinde olduğunu ve kendilerinin bu darbeyi deşifre ettiğini söylediler. Süreci manipüle ettiler. Böylece Ergenekon sürecine toplumsal bir destek kazandılar. Fakat kuvvet komutanları yavaş yavaş içeri alınmaya başlayınca ve İlker Başbuğ hapse atılınca Sayın Erdoğan bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Ergenekon süreci ve Taraf Gazetesi aleyhine konuşmalar yapmaya başladı. 2011 sonrasında da dershaneler tartışmasını açarak örgütün tasfiye sürecini başlattı.

- Bazı kesimlerin aklında “15 Temmuz’un arkasında gerçekten Gülen mi vardı?” sorusu var. Yabancı ülkeler de “Bize bunun somut delillerini sunun” diyor. Hükümetin bu konuda net bir cevabı var mı?

Batılı devletlerin “Hükümet bize somut deliller sunamıyor” ifadesi gerçeği yansıtmıyor. 15 Temmuz sonrası hazırlanan iddianamelerde, yakalanan rütbeli komutanların, subayların ve bazı erlerin ifadelerini okudum. Bir kısmı darbe emir ve talimatını bizzat Gülen Cemaati’ne mensup kişilerden aldığını itiraf ediyor. Hadi bunları bir kenara koyalım. Darbe gecesi Akıncı Üssü’nde yakalanan Adil Öksüz, Sakarya Üniversitesi’nde İlahiyat hocası ve daha önce Pennsylvania’ya kaç kez gidip geldiği, Fethullah Gülen ile görüşmeleri ve cemaat içindeki serüvenine dair bilgiler kayıtlarda var. Akıncı Üssü’nde Adil Öksüz adında bir adamın yakalanmış olması dahi bu darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen olduğunu anlamak için yeterli bir delil. Ama Batı bunu görmek istemiyor.

"Akademisyen ihraçlarında bir bürokratik oligark parmağı var gibime geliyor"

- KHK’lar yoluyla çok sayıda tutuklama, ihraç ve açığa almalar var. Cumhurbaşkanı’nın “At izi it izine karıştı sözü” çok dikkat çekmişti. Hükümetin tasfiye sürecini dikkatlice yürütebildiğini düşünüyor musunuz?

Türkiye zor ve olağanüstü bir dönemden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız da bunu kabul etti. Hükümet hata payını düşündüğü için bir önceki KHK’da bu konuda adım attı ve ihraç edilen memurların tümüne yargı yolu açıldı.

- Son KHK ile birçok akademisyenin görevine son verilmesine ne diyorsunuz?

Türkiye’de bir bürokratik oligarşi var. Bu bürokratik oligarklar arasında AK Parti’denmiş gibi görünerek hükümete zarar veren işler yapanların olduğunu gördük. Hatırlarsanız Gezi Parkı olayları sırasında çadırların yakılmasını sağlayan polislerin paralel ekiplere ait oldukları ortaya çıktı. Bu son süreç içerisinde de masum insanları bu tür listelere katarak AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı’mızı zor durumda bırakmak isteyen bir bürokratik oligark parmağı var gibime geliyor. Dikkat etmek zorundayız. Geçmişte bunu yaşadık.

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