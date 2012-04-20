Başbakan: Barzani de PKK'nın eylemlerinden rahatsız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölegesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak, ''Barzani'de PKK terör örgütünün yaklaşımlarını tasvip etmedeğini özellikle belirtmiştir'' dedi.

Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Doha'ya hareket etti.

Erdoğan: Barzani'de PKK'dan rahatsız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, ''Irak'taki gelişmeler pek de hayra alamet değil. Özellikle mevcut Başbakan'ın gerek kendi koalisyon ortaklarına olan davranışları, gerek Irak'taki yapılanma içerisindeki ben merkezli, adeta şartları zorlayıcı yaklaşımları, Irak'taki gerek Şii grupları, gerek Sayın Barzani'yi, gerek Irakiye grubunu ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunlar da bu süreci olumsuz şekilde etkilemektedir, bunun üzerinde durduk'' dedi.

Başbakan Mesud Barzani ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, ''3. önemli konu da PKK terör örgütüyle alakalı müzakeremizdi ki, orada da yaklaşım tarzımızın aynı olduğunu ve kendilerinin bu konuda özellikle rahatsız olduğunu, terör örgütünün yaklaşımlarını tasvip etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler'' dedi.

Suriye'deki iç savaş

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son durumla ilgili olarak, ''Şimdi orada yardım paketleri dağıtılıyor. Yardım paketlerinin dağıtılıyor olması, Suriye'de durumun nereye geldiğinin alametidir. Yani artık yokluk belirtileri başlamış. Tabii üretim vesaire bunlar durma noktasına geldi. Milli bütçe ciddi bir zaafın içerisinde. Tabii böyle bir sürecin içerisinde buna ne kadar dayanır, ne kadar tahammül eder onu bilemem'' dedi.

Erdoğan'ı kimler uğurladı?

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile öteki ilgililer uğurladı.