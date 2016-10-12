Başbakan: Bahçeli'nin referandum teklifini kabul ediyoruz; başkanlık için derhal adım atacağız, kararı millet verecek!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dünkü grup toplantısındaki başkanlık sistemine ilişkin sözlerini "cesaret verici" olarak niteleyip teşekkür etti. Yıldırım, "AKP olarak uzun süredir hazırız, bu konudaki adımlarımızı da derhal atacağız. Meclis'e gideceğiz. Gelin bunu milletin önüne koyalım, 15 senedir konuşuluyor yeni anayasa, yeni anayasa her seçim öncesi sakız gibi konuşuluyor. Artık milletin önünden bunu çekelim. Biz Bahçeli'nin çağrısını aynen kabul ediyoruz, biz kısa sürede yeni anayasa çalışmamızı Meclis'e getireceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Meclis ister 367 ile ister 337 ile kabul etsin, her iki durumda da son durumu millete getireceğiz, bu kör dövüşü sona erdireceğiz" dedi.

AKP ile MHP'nin milletvekillerinin sayılarının toplamı 357 olduğu için anayasa değişikliğiyle ilgili teklifin Meclis'te kabul edilmesi mümkün gözükmüyor. CHP ve HDP'nin karşı çıktığı başkanlık sistemiyle ilgili değişikliğin Meclis'te kabul edilebilmesi için 367 oya ihtiyaç var. Değişikliğin referanduma sunulması için ise 337 oya ihtiyaç var.

Başbakan Yıldırım, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda daha önce kabul edilen 60 maddenin dışındaki maddelerin AKP grubu tarafından hazırlanacağını ifade etti.

Bahçeli'den 'çağrı': Fiili duruma hukuki boyut kazandırılmalı

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın teklif ettiği başkanlık sistemiyle ilgili olarak "İki yolumuz var. İlki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık durumundan vazgeçmesidir. Olmazsa fiili duruma hukuki boyut kazandırılmalıdır" dedi. Dünkü grup toplantısında "Her gün suç işleyen bir yönetimden bahsedilemez. AKP Başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse yine iki seçeneğimiz var" diyen Bahçeli, "AKP hazırda tuttuğu bir anayasa hazırlığı varsa mutabık kalınan maddeleri kabul etmek kaydıyla Meclis'e getirmelidir. Bu anayasa değişiklik teklifi TBMM'de ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacaktır ya da 330 eşiğinin üstünde kalarak referanduma götürülecektir. MHP Türk milletinin vereceği her karara saygılıdır" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım'ın başkanlık sistemiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu ülkeyi yıkmak isteyenlere arka çıkmak hiçbir şekilde, hiçbir şeyle izah edilemez. Yol yakından sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Yenikapı ruhuna bağlı kalmasını, milletin huzurunda verdiği sözlerin arkasında olduğunu görmek istiyoruz. Bu arada 15 Temmuz'dan beri meydana gelen tüm olaylardaki mücadelemizde sağ duyulu, duruşuyla, davranışıyla, milletten, bayraktan yana tavır koyan MHP Genel Başkan Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Siyasi hesapları bir kenara bırakarak ülke için, gelecek için örnek bir davranış sergiledi. Dün yaptığı açıklama Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için umut verici bir açıklamadır. Türkiye, fiili durumu hukuki durum haline dönüştürmek mecburiyetindedir. 15 Temmuz'da dönüşüm olmuştu, askeri yüksek yargıda, askeri idare mahkemelerle ilgili yapılan düzenlemelerle bir anayasa ihtiyacı artık acil hale gelmiştir. Türkiye'nin istikrarının sürmesi, birliği, beraberliği muhafaza etmesi için sistemin tıkanıklarının ortadan kaldırılması bir zaruret haline gelmiştir. Bahçeli'nin bunu görmüş olması, yol açıcı beyanları cesaret verici.

"Biz AKP olarak uzun süredir hazırız, bu konudaki adımlarımızı da derhal atacağız. Meclis'e gideceğiz. Gelin bunu milletin önüne koyalım, 15 senedir konuşuluyor yeni anayasa, yeni anayasa her seçim öncesi sakız gibi konuşuluyor. Artık milletin önünden bunu çekelim. Biz Bahçeli'nin çağrısını aynen kabul ediyoruz, biz kısa sürede yeni anayasa çalışmamızı Meclis'e getireceğiz. Bütün kurumlarla uyum içinde çalışacak bir sistem... Bizim önerimiz budur. Mevcut parlamenter sistemi zaman zaman istikrarı sağlıyor olmasına rağmen büyük bir zaman diliminde de zayıf iktidarlar nedeniyle Türkiye'nin dertlerine çözüm üretemediği de bir gerçek.

"50-60, 80-90 bakın buralarda büyüme ve istikrar devam ediyor. Kalkınma devam ediyor. Ticaret, bütçe, milli gelir artmaya devam ediyor ama koalisyon döneminde bu kazanımlar maalesef heba diliyor. Onun için sürekli güçlü iradeyi oluşturacak, istikrarı kalıcı hale getirecek bir sistem değişikliği Türkiye'nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Kardeşliğin de sağlamlaştırarak gerekenin yapılması gerekmektedir. Üzerinde anlaşılan 60 madde olmak üzere eksik maddeleri de AKP hazırlayacak, Meclis'e getirecek.

"Meclis ister 367 ile ister 337 ile kabul etsin her iki durumda da son durumu Millet'e getireceğiz, bu kör dövüşü sona erdireceğiz."