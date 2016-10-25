Başbakan: Bahçeli'nin açıklamaları yapıcıdır, ümit vericidir

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine dair "Meclis'te evet dersek, milletin karşısında da evet deriz" sözlerine ilişkin olarak "Bahçeli'nin açıklamaları yapıcıdır, ümit vericidir" diye konuştu.

Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün projesinin tanıtımında konuşan Yıldırım'ın gazetecilerin başkanlık sistemiyle ilgili sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Devlet Bahçeli "Meclis'te ne dersek halkın karşısında da onu deriz" dedi...

Sayın Bahçeli'nin açıklamasını yorumlamak doğru olmaz Bahçeli'nin lafı üstüne laf söylemek bize yakışmaz, ne diyorsa odur. Baştan beri açıkça söylüyor, bu bir krizdir bu sorun daha fazla ülkenin gündeminde kalmamalı, bir an önce bizim siyaset olarak çözemediğimiz bu sorunu milletin önüne götürüp çözümün yolunu açmamız gerekiyor. Çözemediğimize göre milletin çözmesine engel olmayalım diyor, o bakımdan olayı böyle anlamak lazım.

MHP'den destek gelmeyeceğine ilişkin endişeniz var mı?

Bizim görevimiz vaat ettiğimiz anayasayı hazırlayıp Meclis'e sunmaktır, sonra görev yüce Meclis'indir. Yaptığımız değişikliğin ne anlama geldiğini halkımızla paylaşacağız ve teklifimizi getireceğiz. Sonrası Meclis'in işidir. Bahçeli'nin açıklamaları yapıcıdır, ümit vericidir. Biz kendi şartları dahilinde teklife olumlu katkı yapacaklarını düşünüyoruz.

Teklifin MHP ile paylaşıldığı ve çalışma başlatıldığına dair iddialar var...

İddia diyorsunuz, iddiaları konuşmanın anlamı var mı? Ha babam bizim Sinan bir şeyler tutuşturuyor da onları söylemeyeceğim.