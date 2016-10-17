Başbakan, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

Başbakan Binali Yıldırım yarın saat 13.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek.

Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında "AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir" demişti.

Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası başkanlık sistemi tartışmaları yeniden gündeme gelmiş ve Başbakan Binali Yıldırım, en kısa sürede anayasa taslağını TBMM'ye getireceklerini açıklamıştı.